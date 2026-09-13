Смартфон Realme 14 5G 12/256Gb Silver
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Характеристики
Описание товара Смартфон Realme 14 5G 12/256Gb Silver
Смартфон Realme 14 5G предлагает пользователям множество функций и возможностей. Модель позволяет хранить большое количество данных и приложений. Смартфон оснащен 6.67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1334x750 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Экран обеспечивает яркое и четкое изображение, а также высокую скорость отклика. Realme 14 5G оснащен 50-мегапиксельной основной камерой с оптической стабилизацией изображения (OIS) и AI, а также 16-мегапиксельной фронтальной камерой для селфи и видеозвонков. Аккумулятор емкостью 6000 мАч обеспечивает длительное время работы, а поддержка быстрой зарядки FlashCharge позволяет быстро зарядить устройство. Смартфон работает на базе операционной системы Android и поддерживает стандарты связи 3G, 4G, 5G и 2G. Аутентификация в Realme 14 5G осуществляется с помощью сканера отпечатка пальца, разблокировки по лицу и сканера отпечатка в экране. В комплект поставки входит смартфон, кабель USB Type-C, адаптер питания 45 Вт, защитный чехол и инструкция.
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Теги товара: 256 GB, Серебристый, 12 GB, Для пожилых людей, 8 ядер, для школьника, для первоклассника
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