Вафельница Vitek VT-7148
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вафельница
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность
800 Вт
Сменные панели
да
Количество порций
2
Количество отделений в пластине для вафель
нет
Терморегулятор
нет
Управление
механическое
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703896
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вафельница
Дисплей
нет
Дополнительный цвет
черный
Основной цвет
серебро
Прочее
антипригарное покрытие, отсек для хранения шнура
Серия
Vitek VT-7148
Страна производства
Китай
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность
800 Вт
Сменные панели
да
Количество порций
2
Количество отделений в пластине для вафель
нет
Терморегулятор
нет
Управление
механическое
Длина сетевого шнура
0.7
Функции и особенности
Индикация включения
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х26х14
Вес, кг.
2.7
Описание товара Вафельница Vitek VT-7148
Вафельница Vitek VT-7148 [800 Вт серебристого цвета подходит для приготовления венских вафель, гриля, печенья «орешек», сэндвичей. Модель имеет антипригарное покрытие. На нем можно готовить с минимальным количеством масла или без него. Вафли легко отделяются от поверхности и не прилипают к ней. Рабочие панели легко снимаются для очистки или замены. Вафельница Vitek VT-7148 [800 Вт сделана из термостойкого пластика. Корпус не нагревается даже при длительной готовке. Это исключает вероятность ожога или травмы. В верхней части конструкции есть два индикатора. Они уведомляют о начале и окончании процесса готовки.
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Бренд
Тип товара
Вафельница
Дисплей
нет
Дополнительный цвет
черный
Основной цвет
серебро
Прочее
антипригарное покрытие, отсек для хранения шнура
Серия
Vitek VT-7148
Страна производства
Китай
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность
800 Вт
Сменные панели
да
Количество порций
2
Развернуть
Количество отделений в пластине для вафель
нет
Терморегулятор
нет
Управление
механическое
Длина сетевого шнура
0.7
Функции и особенности
Индикация включения
Страна производитель
Китай
Вафельница Vitek VT-7148 [800 Вт серебристого цвета подходит для приготовления венских вафель, гриля, печенья «орешек», сэндвичей. Модель имеет антипригарное покрытие. На нем можно готовить с минимальным количеством масла или без него. Вафли легко отделяются от поверхности и не прилипают к ней. Рабочие панели легко снимаются для очистки или замены. Вафельница Vitek VT-7148 [800 Вт сделана из термостойкого пластика. Корпус не нагревается даже при длительной готовке. Это исключает вероятность ожога или травмы. В верхней части конструкции есть два индикатора. Они уведомляют о начале и окончании процесса готовки.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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