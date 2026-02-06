Чайник электрический Hyundai HYK-S5807
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-S5807
Электрочайник HYUNDAI — это стильное и функциональное устройство, которое станет отличным дополнением на вашей кухне. Корпус чайника изготовлен из прочного металла и стекла, придающего ему современный и элегантный внешний вид. Белый цвет добавляет универсальности, прекрасно вписываясь в любой интерьер. С объемом 1,7 литра этот чайник идеально подходит как для небольшой семьи, так и для встречи гостей. Мощность 2200 Вт обеспечивает быстрое нагревание воды, экономя ваше время. Закрытый нагревательный элемент обеспечивает равномерное и безопасное кипячение. Электрочайник оснащен функцией терморегулятора, что позволяет установить желаемую температуру нагрева для различных видов чая и других напитков. Подсветка добавляет удобства при использовании, позволяя легко отслеживать процесс кипячения. Длина сетевого шнура составляет 0,75 м, что дает достаточно свободы в размещении устройства на вашей кухне. Заварочного чайника в комплекте нет, однако его отсутствие компенсируется другими инновационными функциями, делающими использование HYUNDAI максимально комфортным и приятным.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Кулеры для воды, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные, серые
Теги товара: стеклянные, металлические, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Кулеры для воды, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные, серые
Теги товара: стеклянные, металлические, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник но фильтра от накипи в состав нет, хотя он и отображается в в рекламе
Достоинства:
Комментарий:
Отличный, мало шумный, быстро закипает. До 40 градусов нагревается за секунды! Все включения - отключения сопровождает звуком.
Достоинства:
Комментарий:
Чайник понравился, бесшумный, температура задаётся сенсором, вода закипает быстро, цвет подсветки меняется по мере нагрева воды, я доволен выбором
Достоинства:
Комментарий:
Чайник прошел вовремя прошел срок спасибо продавцам качество хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Стильный, красивый. Пользуюсь чайником два месяца. Примерно через пять дней стëрлись кнопки на включить/выключить и выставить температуру. Приходиться нажимать по памяти. Когда ставишь на базу всегда включается и приходится его принудительно отключать. Чтобы отключить надо удерживать кнопку выкл. 3-5секунд.
Достоинства:
Комментарий:
Чайник классный, очень понравился. Кипятит и подогревает быстро. Инструкция понятная. Никаких посторонних запахов нет, колба стеклянная.
Достоинства:
Комментарий:
долго закипает,мощность указана 2200, а по факту 1500.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший чайник. Приятный глазу. Тихий в работе. Компактный. Простой в использовании. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник. Предыдущий, точно такой же, прослужил 2 года, работая в интенсивном режиме.
Достоинства:
Комментарий:
Пока все работает, пользуемся 3 дня, а дальше время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
хороший чайник, первый прослужил 2 года и... сказал хочу в отпуск)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник , я в восторге !!! Однозначно стоит этих денег ! Очень довольна !!!
Достоинства:
Комментарий:
Чайник хороший. Всё пришло целое. Работает пока без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
классный чайник,беру уже второй,этот в подарок, очень нравится, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Коробка пришла вся переклеена. Но слава богу сам чайник не пострадал. Хорошо себе брали. Не на подарок. Доставка ужс
Достоинства:
Комментарий:
хороший, приятный, смотреть на него- удовольствие. работает , тьфу,тьфу норм
Достоинства:
Комментарий:
Чайник удобный, привыкли сильно к нему, просто прикипели можно сказать и даже купили второй ибо первый сломался-перегорел через полтора года. Но решил таки такой же взять.
Достоинства:
Комментарий:
Не отключается звуковой сигнал. Частый и громкий. Это большой минус
Достоинства:
Комментарий:
норм, но почему-то после нагревания до 40 градусов он показывает температуру 50+. очень плохо, брали как раз из-за возможности выставлять температуру, а эта функция плохо работает, приходится наугад остужать до нужной температуры
Достоинства:
Комментарий:
Чайник очень хороший. Все устраивает. Все нравится.
Достоинства:
Комментарий:
Купила в подарок. На вид очень симпатичный чайник.
Достоинства:
Комментарий:
Работает без нареканий. Редкое сочетание стекла и функций подогрева, поддержания температуры и пр. Удобное управление режимами и отображения текущей температуры. Экзотическая функция дехлорирования обеспечивает безопасное кипение воды в течение 3х минут.
Достоинства:
Комментарий:
Беру второй раз…. Этот лучше, чем был… прошлым пользовались чуть больше года был очень громкий…. Этот тихий, посмотрим на сколько хватит ….
Достоинства:
Комментарий:
чайник хороший. кнопки сенсорные не очень, можно нажать случайно, даже когда чайник пустой
Достоинства:
Комментарий:
Покупал чайник на работу,он у нас там вообще не останавливается все время работает.Отработал почти год и начала немного кнопка на крышке заедать,но это мелочи по сравнению с тем,скрлько тонн воды он вскипятил
Достоинства:
Комментарий:
попала воду сверху на датчик, теперь работает с перебоями
Достоинства:
Комментарий:
Чайник очень понравился, в нем есть все, что мне необходимо. Качество гораздо выше той цены, что я за него заплатила!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник, очень удобный. Также дети, спокойно и с интересом включают и даже себе чай наливают(дошколята)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник,очень удобно разогревать воду до нужной температуры
Достоинства:
Комментарий:
Покупала в подарок тёте. Ей очень нравится этот чайник, вся её семья в восторге. Никаких жалоб не было, только сказала, что к управлению нужно привыкнуть.
Достоинства:
Комментарий:
Я очень рада , что мне попался такой чайник,очень удобный,качественный!Пользуюсь с удовольствием!Всем рекомендую товар!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник, работает уже больше года, за такую цену очень хорошо
Достоинства:
Комментарий:
чайник нормальный, но кнопка включения очень чувствительная, может включиться без нажания, достаточно просто руку близко поднести
Достоинства:
Комментарий:
Увидела в гостях, очень понравился, приобрела себе, не жалею, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Чайник отличного качества, работает без проблем, удобная сенсорная панель. Продавца рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Мне очень нравится, пользуюсь 7 месяцев , все хорошо .
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник, красиво подсвечивается. Греет вроде бы быстро, классно, что можно не до 100 греть, а есть разные температуры
Отзывы о товаре Чайник электрический Hyundai HYK-S5807
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник но фильтра от накипи в состав нет, хотя он и отображается в в рекламе
Достоинства:
Комментарий:
Отличный, мало шумный, быстро закипает. До 40 градусов нагревается за секунды! Все включения - отключения сопровождает звуком.
Достоинства:
Комментарий:
Чайник понравился, бесшумный, температура задаётся сенсором, вода закипает быстро, цвет подсветки меняется по мере нагрева воды, я доволен выбором
Достоинства:
Комментарий:
Чайник прошел вовремя прошел срок спасибо продавцам качество хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Стильный, красивый. Пользуюсь чайником два месяца. Примерно через пять дней стëрлись кнопки на включить/выключить и выставить температуру. Приходиться нажимать по памяти. Когда ставишь на базу всегда включается и приходится его принудительно отключать. Чтобы отключить надо удерживать кнопку выкл. 3-5секунд.
Достоинства:
Комментарий:
Чайник классный, очень понравился. Кипятит и подогревает быстро. Инструкция понятная. Никаких посторонних запахов нет, колба стеклянная.
Достоинства:
Комментарий:
долго закипает,мощность указана 2200, а по факту 1500.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший чайник. Приятный глазу. Тихий в работе. Компактный. Простой в использовании. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник. Предыдущий, точно такой же, прослужил 2 года, работая в интенсивном режиме.
Достоинства:
Комментарий:
Пока все работает, пользуемся 3 дня, а дальше время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
хороший чайник, первый прослужил 2 года и... сказал хочу в отпуск)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник , я в восторге !!! Однозначно стоит этих денег ! Очень довольна !!!
Достоинства:
Комментарий:
Чайник хороший. Всё пришло целое. Работает пока без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
классный чайник,беру уже второй,этот в подарок, очень нравится, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Коробка пришла вся переклеена. Но слава богу сам чайник не пострадал. Хорошо себе брали. Не на подарок. Доставка ужс
Достоинства:
Комментарий:
хороший, приятный, смотреть на него- удовольствие. работает , тьфу,тьфу норм
Достоинства:
Комментарий:
Чайник удобный, привыкли сильно к нему, просто прикипели можно сказать и даже купили второй ибо первый сломался-перегорел через полтора года. Но решил таки такой же взять.
Достоинства:
Комментарий:
Не отключается звуковой сигнал. Частый и громкий. Это большой минус
Достоинства:
Комментарий:
норм, но почему-то после нагревания до 40 градусов он показывает температуру 50+. очень плохо, брали как раз из-за возможности выставлять температуру, а эта функция плохо работает, приходится наугад остужать до нужной температуры
Достоинства:
Комментарий:
Чайник очень хороший. Все устраивает. Все нравится.
Достоинства:
Комментарий:
Купила в подарок. На вид очень симпатичный чайник.
Достоинства:
Комментарий:
Работает без нареканий. Редкое сочетание стекла и функций подогрева, поддержания температуры и пр. Удобное управление режимами и отображения текущей температуры. Экзотическая функция дехлорирования обеспечивает безопасное кипение воды в течение 3х минут.
Достоинства:
Комментарий:
Беру второй раз…. Этот лучше, чем был… прошлым пользовались чуть больше года был очень громкий…. Этот тихий, посмотрим на сколько хватит ….
Достоинства:
Комментарий:
чайник хороший. кнопки сенсорные не очень, можно нажать случайно, даже когда чайник пустой
Достоинства:
Комментарий:
Покупал чайник на работу,он у нас там вообще не останавливается все время работает.Отработал почти год и начала немного кнопка на крышке заедать,но это мелочи по сравнению с тем,скрлько тонн воды он вскипятил
Достоинства:
Комментарий:
попала воду сверху на датчик, теперь работает с перебоями
Достоинства:
Комментарий:
Чайник очень понравился, в нем есть все, что мне необходимо. Качество гораздо выше той цены, что я за него заплатила!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник, очень удобный. Также дети, спокойно и с интересом включают и даже себе чай наливают(дошколята)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник,очень удобно разогревать воду до нужной температуры
Достоинства:
Комментарий:
Покупала в подарок тёте. Ей очень нравится этот чайник, вся её семья в восторге. Никаких жалоб не было, только сказала, что к управлению нужно привыкнуть.
Достоинства:
Комментарий:
Я очень рада , что мне попался такой чайник,очень удобный,качественный!Пользуюсь с удовольствием!Всем рекомендую товар!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник, работает уже больше года, за такую цену очень хорошо
Достоинства:
Комментарий:
чайник нормальный, но кнопка включения очень чувствительная, может включиться без нажания, достаточно просто руку близко поднести
Достоинства:
Комментарий:
Увидела в гостях, очень понравился, приобрела себе, не жалею, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Чайник отличного качества, работает без проблем, удобная сенсорная панель. Продавца рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Мне очень нравится, пользуюсь 7 месяцев , все хорошо .
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник, красиво подсвечивается. Греет вроде бы быстро, классно, что можно не до 100 греть, а есть разные температуры