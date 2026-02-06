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Чайник электрический Hyundai HYK-S5807 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Hyundai HYK-S5807

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Чайник электрический Hyundai HYK-S5807 - фото 1
Чайник электрический Hyundai HYK-S5807 - фото 2
Чайник электрический Hyundai HYK-S5807 - фото 3
Чайник электрический Hyundai HYK-S5807 - фото 4
Чайник электрический Hyundai HYK-S5807 - фото 5
Чайник электрический Hyundai HYK-S5807 - фото 6
Чайник электрический Hyundai HYK-S5807 - фото 7
Чайник электрический Hyundai HYK-S5807 - фото 8
Чайник электрический Hyundai HYK-S5807 - фото 9
Чайник электрический Hyundai HYK-S5807 - фото 10
Чайник электрический Hyundai HYK-S5807 - фото 11
Чайник электрический Hyundai HYK-S5807 - фото 12
Чайник электрический Hyundai HYK-S5807 - фото 13
Чайник электрический Hyundai HYK-S5807 - фото 14
Чайник электрический Hyundai HYK-S5807 - фото 15
Чайник электрический Hyundai HYK-S5807 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S5807 - фото 1
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S5807 - фото 2
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S5807 - фото 3
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S5807 - фото 4
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S5807 - фото 5
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S5807 - фото 6
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S5807 - фото 7
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S5807 - фото 8
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S5807 - фото 9
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S5807 - фото 10
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S5807 - фото 11
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S5807 - фото 12
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S5807 - фото 13
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S5807 - фото 14
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S5807 - фото 15
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S5807 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 270 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 703724
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Чайник электрический Hyundai HYK-S5807
2 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х10
Вес, кг.
1.2

Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-S5807

Электрочайник HYUNDAI — это стильное и функциональное устройство, которое станет отличным дополнением на вашей кухне. Корпус чайника изготовлен из прочного металла и стекла, придающего ему современный и элегантный внешний вид. Белый цвет добавляет универсальности, прекрасно вписываясь в любой интерьер. С объемом 1,7 литра этот чайник идеально подходит как для небольшой семьи, так и для встречи гостей. Мощность 2200 Вт обеспечивает быстрое нагревание воды, экономя ваше время. Закрытый нагревательный элемент обеспечивает равномерное и безопасное кипячение. Электрочайник оснащен функцией терморегулятора, что позволяет установить желаемую температуру нагрева для различных видов чая и других напитков. Подсветка добавляет удобства при использовании, позволяя легко отслеживать процесс кипячения. Длина сетевого шнура составляет 0,75 м, что дает достаточно свободы в размещении устройства на вашей кухне. Заварочного чайника в комплекте нет, однако его отсутствие компенсируется другими инновационными функциями, делающими использование HYUNDAI максимально комфортным и приятным.

Отзывы о товаре Чайник электрический Hyundai HYK-S5807

Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник но фильтра от накипи в состав нет, хотя он и отображается в в рекламе
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Вячеслав Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный, мало шумный, быстро закипает. До 40 градусов нагревается за секунды! Все включения - отключения сопровождает звуком.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Владимир Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник понравился, бесшумный, температура задаётся сенсором, вода закипает быстро, цвет подсветки меняется по мере нагрева воды, я доволен выбором
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Руслан Г.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник прошел вовремя прошел срок спасибо продавцам качество хорошее
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Ирина Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Стильный, красивый. Пользуюсь чайником два месяца. Примерно через пять дней стëрлись кнопки на включить/выключить и выставить температуру. Приходиться нажимать по памяти. Когда ставишь на базу всегда включается и приходится его принудительно отключать. Чтобы отключить надо удерживать кнопку выкл. 3-5секунд.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Любовь

Достоинства:


Комментарий:
Чайник классный, очень понравился. Кипятит и подогревает быстро. Инструкция понятная. Никаких посторонних запахов нет, колба стеклянная.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
долго закипает,мощность указана 2200, а по факту 1500.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Алина Т.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший чайник. Приятный глазу. Тихий в работе. Компактный. Простой в использовании. Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Галина Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник. Предыдущий, точно такой же, прослужил 2 года, работая в интенсивном режиме.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Алла Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пока все работает, пользуемся 3 дня, а дальше время покажет.
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Илья В.

Достоинства:


Комментарий:
хороший чайник, первый прослужил 2 года и... сказал хочу в отпуск)
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Людмила Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник , я в восторге !!! Однозначно стоит этих денег ! Очень довольна !!!
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2026
Елена Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник хороший. Всё пришло целое. Работает пока без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2026
Юрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
классный чайник,беру уже второй,этот в подарок, очень нравится, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2026
Екатерина

Достоинства:


Комментарий:
Коробка пришла вся переклеена. Но слава богу сам чайник не пострадал. Хорошо себе брали. Не на подарок. Доставка ужс
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2025
Тамара В.

Достоинства:


Комментарий:
хороший, приятный, смотреть на него- удовольствие. работает , тьфу,тьфу норм
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2025
Сергей Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник удобный, привыкли сильно к нему, просто прикипели можно сказать и даже купили второй ибо первый сломался-перегорел через полтора года. Но решил таки такой же взять.
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2025
Надежда Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Не отключается звуковой сигнал. Частый и громкий. Это большой минус
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
норм, но почему-то после нагревания до 40 градусов он показывает температуру 50+. очень плохо, брали как раз из-за возможности выставлять температуру, а эта функция плохо работает, приходится наугад остужать до нужной температуры
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник очень хороший. Все устраивает. Все нравится.
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2025
Нина Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Купила в подарок. На вид очень симпатичный чайник.
Источник: Яндекс Маркет
22.11.2025
Елена

Достоинства:


Комментарий:
Работает без нареканий. Редкое сочетание стекла и функций подогрева, поддержания температуры и пр. Удобное управление режимами и отображения текущей температуры. Экзотическая функция дехлорирования обеспечивает безопасное кипение воды в течение 3х минут.
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2025
Евгения б.

Достоинства:


Комментарий:
Беру второй раз…. Этот лучше, чем был… прошлым пользовались чуть больше года был очень громкий…. Этот тихий, посмотрим на сколько хватит ….
Источник: Яндекс Маркет
17.10.2025
Вероника А.

Достоинства:


Комментарий:
чайник хороший. кнопки сенсорные не очень, можно нажать случайно, даже когда чайник пустой
Источник: Яндекс Маркет
02.10.2025
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал чайник на работу,он у нас там вообще не останавливается все время работает.Отработал почти год и начала немного кнопка на крышке заедать,но это мелочи по сравнению с тем,скрлько тонн воды он вскипятил
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2025
Светлана В.

Достоинства:


Комментарий:
попала воду сверху на датчик, теперь работает с перебоями
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2025
Юлия Г.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник очень понравился, в нем есть все, что мне необходимо. Качество гораздо выше той цены, что я за него заплатила!
Источник: Яндекс Маркет
08.08.2025
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник, очень удобный. Также дети, спокойно и с интересом включают и даже себе чай наливают(дошколята)
Источник: Яндекс Маркет
06.08.2025
Нз

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник,очень удобно разогревать воду до нужной температуры
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2025
Ирина А.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала в подарок тёте. Ей очень нравится этот чайник, вся её семья в восторге. Никаких жалоб не было, только сказала, что к управлению нужно привыкнуть.
Источник: Яндекс Маркет
12.07.2025
Инна Р.

Достоинства:


Комментарий:
Я очень рада , что мне попался такой чайник,очень удобный,качественный!Пользуюсь с удовольствием!Всем рекомендую товар!
Источник: Яндекс Маркет
12.07.2025
Артем Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник, работает уже больше года, за такую цену очень хорошо
Источник: Яндекс Маркет
10.07.2025
Виталий Б.

Достоинства:


Комментарий:
чайник нормальный, но кнопка включения очень чувствительная, может включиться без нажания, достаточно просто руку близко поднести
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2025
Кузина Анна

Достоинства:


Комментарий:
Увидела в гостях, очень понравился, приобрела себе, не жалею, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2025
Елена П.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник отличного качества, работает без проблем, удобная сенсорная панель. Продавца рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
03.07.2025
Надежда Е.

Достоинства:


Комментарий:
Мне очень нравится, пользуюсь 7 месяцев , все хорошо .
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2025
Екатерина Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник, красиво подсвечивается. Греет вроде бы быстро, классно, что можно не до 100 греть, а есть разные температуры



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Электрочайник HYUNDAI — это стильное и функциональное устройство, которое станет отличным дополнением на вашей кухне. Корпус чайника изготовлен из прочного металла и стекла, придающего ему современный и элегантный внешний вид. Белый цвет добавляет универсальности, прекрасно вписываясь в любой интерьер. С объемом 1,7 литра этот чайник идеально подходит как для небольшой семьи, так и для встречи гостей. Мощность 2200 Вт обеспечивает быстрое нагревание воды, экономя ваше время. Закрытый нагревательный элемент обеспечивает равномерное и безопасное кипячение. Электрочайник оснащен функцией терморегулятора, что позволяет установить желаемую температуру нагрева для различных видов чая и других напитков. Подсветка добавляет удобства при использовании, позволяя легко отслеживать процесс кипячения. Длина сетевого шнура составляет 0,75 м, что дает достаточно свободы в размещении устройства на вашей кухне. Заварочного чайника в комплекте нет, однако его отсутствие компенсируется другими инновационными функциями, делающими использование HYUNDAI максимально комфортным и приятным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник но фильтра от накипи в состав нет, хотя он и отображается в в рекламе
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Вячеслав Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный, мало шумный, быстро закипает. До 40 градусов нагревается за секунды! Все включения - отключения сопровождает звуком.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Владимир Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник понравился, бесшумный, температура задаётся сенсором, вода закипает быстро, цвет подсветки меняется по мере нагрева воды, я доволен выбором
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Руслан Г.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник прошел вовремя прошел срок спасибо продавцам качество хорошее
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Ирина Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Стильный, красивый. Пользуюсь чайником два месяца. Примерно через пять дней стëрлись кнопки на включить/выключить и выставить температуру. Приходиться нажимать по памяти. Когда ставишь на базу всегда включается и приходится его принудительно отключать. Чтобы отключить надо удерживать кнопку выкл. 3-5секунд.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Любовь

Достоинства:


Комментарий:
Чайник классный, очень понравился. Кипятит и подогревает быстро. Инструкция понятная. Никаких посторонних запахов нет, колба стеклянная.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
долго закипает,мощность указана 2200, а по факту 1500.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Алина Т.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший чайник. Приятный глазу. Тихий в работе. Компактный. Простой в использовании. Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Галина Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник. Предыдущий, точно такой же, прослужил 2 года, работая в интенсивном режиме.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Алла Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пока все работает, пользуемся 3 дня, а дальше время покажет.
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Илья В.

Достоинства:


Комментарий:
хороший чайник, первый прослужил 2 года и... сказал хочу в отпуск)
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Людмила Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник , я в восторге !!! Однозначно стоит этих денег ! Очень довольна !!!
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2026
Елена Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник хороший. Всё пришло целое. Работает пока без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2026
Юрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
классный чайник,беру уже второй,этот в подарок, очень нравится, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2026
Екатерина

Достоинства:


Комментарий:
Коробка пришла вся переклеена. Но слава богу сам чайник не пострадал. Хорошо себе брали. Не на подарок. Доставка ужс
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2025
Тамара В.

Достоинства:


Комментарий:
хороший, приятный, смотреть на него- удовольствие. работает , тьфу,тьфу норм
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2025
Сергей Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник удобный, привыкли сильно к нему, просто прикипели можно сказать и даже купили второй ибо первый сломался-перегорел через полтора года. Но решил таки такой же взять.
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2025
Надежда Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Не отключается звуковой сигнал. Частый и громкий. Это большой минус
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
норм, но почему-то после нагревания до 40 градусов он показывает температуру 50+. очень плохо, брали как раз из-за возможности выставлять температуру, а эта функция плохо работает, приходится наугад остужать до нужной температуры
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник очень хороший. Все устраивает. Все нравится.
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2025
Нина Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Купила в подарок. На вид очень симпатичный чайник.
Источник: Яндекс Маркет
22.11.2025
Елена

Достоинства:


Комментарий:
Работает без нареканий. Редкое сочетание стекла и функций подогрева, поддержания температуры и пр. Удобное управление режимами и отображения текущей температуры. Экзотическая функция дехлорирования обеспечивает безопасное кипение воды в течение 3х минут.
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2025
Евгения б.

Достоинства:


Комментарий:
Беру второй раз…. Этот лучше, чем был… прошлым пользовались чуть больше года был очень громкий…. Этот тихий, посмотрим на сколько хватит ….
Источник: Яндекс Маркет
17.10.2025
Вероника А.

Достоинства:


Комментарий:
чайник хороший. кнопки сенсорные не очень, можно нажать случайно, даже когда чайник пустой
Источник: Яндекс Маркет
02.10.2025
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал чайник на работу,он у нас там вообще не останавливается все время работает.Отработал почти год и начала немного кнопка на крышке заедать,но это мелочи по сравнению с тем,скрлько тонн воды он вскипятил
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2025
Светлана В.

Достоинства:


Комментарий:
попала воду сверху на датчик, теперь работает с перебоями
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2025
Юлия Г.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник очень понравился, в нем есть все, что мне необходимо. Качество гораздо выше той цены, что я за него заплатила!
Источник: Яндекс Маркет
08.08.2025
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник, очень удобный. Также дети, спокойно и с интересом включают и даже себе чай наливают(дошколята)
Источник: Яндекс Маркет
06.08.2025
Нз

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник,очень удобно разогревать воду до нужной температуры
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2025
Ирина А.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала в подарок тёте. Ей очень нравится этот чайник, вся её семья в восторге. Никаких жалоб не было, только сказала, что к управлению нужно привыкнуть.
Источник: Яндекс Маркет
12.07.2025
Инна Р.

Достоинства:


Комментарий:
Я очень рада , что мне попался такой чайник,очень удобный,качественный!Пользуюсь с удовольствием!Всем рекомендую товар!
Источник: Яндекс Маркет
12.07.2025
Артем Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник, работает уже больше года, за такую цену очень хорошо
Источник: Яндекс Маркет
10.07.2025
Виталий Б.

Достоинства:


Комментарий:
чайник нормальный, но кнопка включения очень чувствительная, может включиться без нажания, достаточно просто руку близко поднести
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2025
Кузина Анна

Достоинства:


Комментарий:
Увидела в гостях, очень понравился, приобрела себе, не жалею, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2025
Елена П.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник отличного качества, работает без проблем, удобная сенсорная панель. Продавца рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
03.07.2025
Надежда Е.

Достоинства:


Комментарий:
Мне очень нравится, пользуюсь 7 месяцев , все хорошо .
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2025
Екатерина Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник, красиво подсвечивается. Греет вроде бы быстро, классно, что можно не до 100 греть, а есть разные температуры


Чайник электрический Hyundai HYK-S5807 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2270 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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