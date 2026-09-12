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Цифровой TV ресивер HYUNDAI H-DVB460 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Цифровой TV ресивер HYUNDAI H-DVB460 черный

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Цифровой TV ресивер HYUNDAI H-DVB460 черный - фото 1
Цифровой TV ресивер HYUNDAI H-DVB460 черный - фото 2
Цифровой TV ресивер HYUNDAI H-DVB460 черный - фото 3
Цифровой TV ресивер HYUNDAI H-DVB460 черный - фото 4
Цифровой TV ресивер HYUNDAI H-DVB460 черный - фото 5
Цифровой TV ресивер HYUNDAI H-DVB460 черный - фото 6
Цифровой TV ресивер HYUNDAI H-DVB460 черный - фото 7
Цифровой TV ресивер HYUNDAI H-DVB460 черный - фото 8
Цифровой TV ресивер HYUNDAI H-DVB460 черный - фото 9
Цифровой TV ресивер HYUNDAI H-DVB460 черный - фото 10
Цифровой TV ресивер HYUNDAI H-DVB460 черный - фото 11
Цифровой TV ресивер HYUNDAI H-DVB460 черный - фото 12
Цифровой TV ресивер HYUNDAI H-DVB460 черный - фото 13
Цифровой TV ресивер HYUNDAI H-DVB460 черный - фото 14
Цифровой TV ресивер HYUNDAI H-DVB460 черный - фото 15
Цифровой TV ресивер HYUNDAI H-DVB460 черный - фото 16
Цифровой TV ресивер HYUNDAI H-DVB460 черный - фото 17
Цифровой TV ресивер HYUNDAI H-DVB460 черный - фото 18
Цифровой TV ресивер HYUNDAI H-DVB460 черный - фото 19
Цифровой TV ресивер HYUNDAI H-DVB460 черный - фото 20
Цифровой TV ресивер HYUNDAI H-DVB460 черный - фото 21
Цифровой TV ресивер HYUNDAI H-DVB460 черный - фото 22
Цифровой TV ресивер HYUNDAI H-DVB460 черный - фото 23
Цифровой TV ресивер HYUNDAI H-DVB460 черный - фото 24
Цифровой TV ресивер HYUNDAI H-DVB460 черный - фото 25
Цифровой TV ресивер HYUNDAI H-DVB460 черный - фото 26
Цифровой TV ресивер HYUNDAI H-DVB460 черный - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цифровой TV ресивер
  • Цифровой TV ресивер HYUNDAI H-DVB460 черный - фото 1
  • Цифровой TV ресивер HYUNDAI H-DVB460 черный - фото 2
  • Цифровой TV ресивер HYUNDAI H-DVB460 черный - фото 3
  • Цифровой TV ресивер HYUNDAI H-DVB460 черный - фото 4
  • Цифровой TV ресивер HYUNDAI H-DVB460 черный - фото 5
  • Цифровой TV ресивер HYUNDAI H-DVB460 черный - фото 6
  • Цифровой TV ресивер HYUNDAI H-DVB460 черный - фото 7
  • Цифровой TV ресивер HYUNDAI H-DVB460 черный - фото 8
  • Цифровой TV ресивер HYUNDAI H-DVB460 черный - фото 9
  • Цифровой TV ресивер HYUNDAI H-DVB460 черный - фото 10
  • Цифровой TV ресивер HYUNDAI H-DVB460 черный - фото 11
  • Цифровой TV ресивер HYUNDAI H-DVB460 черный - фото 12
  • Цифровой TV ресивер HYUNDAI H-DVB460 черный - фото 13
  • Цифровой TV ресивер HYUNDAI H-DVB460 черный - фото 14
  • Цифровой TV ресивер HYUNDAI H-DVB460 черный - фото 15
  • Цифровой TV ресивер HYUNDAI H-DVB460 черный - фото 16
  • Цифровой TV ресивер HYUNDAI H-DVB460 черный - фото 17
  • Цифровой TV ресивер HYUNDAI H-DVB460 черный - фото 18
  • Цифровой TV ресивер HYUNDAI H-DVB460 черный - фото 19
  • Цифровой TV ресивер HYUNDAI H-DVB460 черный - фото 20
  • Цифровой TV ресивер HYUNDAI H-DVB460 черный - фото 21
  • Цифровой TV ресивер HYUNDAI H-DVB460 черный - фото 22
  • Цифровой TV ресивер HYUNDAI H-DVB460 черный - фото 23
  • Цифровой TV ресивер HYUNDAI H-DVB460 черный - фото 24
  • Цифровой TV ресивер HYUNDAI H-DVB460 черный - фото 25
  • Цифровой TV ресивер HYUNDAI H-DVB460 черный - фото 26
  • Цифровой TV ресивер HYUNDAI H-DVB460 черный - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703010
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Цифровой TV ресивер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х3
Вес, г.
250

Описание товара Цифровой TV ресивер HYUNDAI H-DVB460 черный

Приставка для цифрового ТВ Hyundai H-DVB460 обладает компактным и лаконичным корпусом черного цвета. Она позволит смотреть на телевизоре эфирные и кабельные каналы. При этом изображение передается в разрешении до 1080i, что предусматривает четкую и яркую картинку. Через специальный адаптер можно подключить приставку к интернету, чтобы смотреть видео из сети. Функция родительского контроля обеспечит защиту детей от нежелательного контента. Для управления работой приставки используется пульт ДУ.

Отзывы о товаре Цифровой TV ресивер HYUNDAI H-DVB460 черный




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Цифровой TV ресивер
Страна производитель
Китай
Описание
Приставка для цифрового ТВ Hyundai H-DVB460 обладает компактным и лаконичным корпусом черного цвета. Она позволит смотреть на телевизоре эфирные и кабельные каналы. При этом изображение передается в разрешении до 1080i, что предусматривает четкую и яркую картинку. Через специальный адаптер можно подключить приставку к интернету, чтобы смотреть видео из сети. Функция родительского контроля обеспечит защиту детей от нежелательного контента. Для управления работой приставки используется пульт ДУ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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