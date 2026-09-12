Цифровой TV ресивер HYUNDAI H-DVB460 черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цифровой TV ресивер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703010
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Цифровой TV ресивер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х3
Вес, г.
250
Описание товара Цифровой TV ресивер HYUNDAI H-DVB460 черный
Приставка для цифрового ТВ Hyundai H-DVB460 обладает компактным и лаконичным корпусом черного цвета. Она позволит смотреть на телевизоре эфирные и кабельные каналы. При этом изображение передается в разрешении до 1080i, что предусматривает четкую и яркую картинку. Через специальный адаптер можно подключить приставку к интернету, чтобы смотреть видео из сети. Функция родительского контроля обеспечит защиту детей от нежелательного контента. Для управления работой приставки используется пульт ДУ.
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Приставка для цифрового ТВ Hyundai H-DVB460 обладает компактным и лаконичным корпусом черного цвета. Она позволит смотреть на телевизоре эфирные и кабельные каналы. При этом изображение передается в разрешении до 1080i, что предусматривает четкую и яркую картинку. Через специальный адаптер можно подключить приставку к интернету, чтобы смотреть видео из сети. Функция родительского контроля обеспечит защиту детей от нежелательного контента. Для управления работой приставки используется пульт ДУ.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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