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Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 325446
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Описание товара TV-тюнер DVB-T2 Сигнал Эфир HD-225, черный
Приставка для цифрового ТВ Эфир HD-225 черного цвета позволит принимать телевидение последнего поколения. Модель поддерживает цифровые телевизионные стандарты DVB-C, DVB-T, DVB-T2, IPTV. Она способна воспроизводить видео, сжатое в форматах AVC, H.264, MPEG2, MPEG4. Отдельно стоит отметить широкий функционал цифровой приставки ТВ Эфир HD-225: она имеет таймер сна, опции электронного гида и телетекста, а также записи программ на внешний носитель и функцию TimeShift. Также устройство позволяет воспроизводить на экране стандартного телевизора видео с накопителей памяти с разъемом USB. Компактное и полезное устройство весит всего 400 г и управляется посредством кнопок на передней панели и пульта ДУ.
Приставка для цифрового ТВ Эфир HD-225 черного цвета позволит принимать телевидение последнего поколения. Модель поддерживает цифровые телевизионные стандарты DVB-C, DVB-T, DVB-T2, IPTV. Она способна воспроизводить видео, сжатое в форматах AVC, H.264, MPEG2, MPEG4. Отдельно стоит отметить широкий функционал цифровой приставки ТВ Эфир HD-225: она имеет таймер сна, опции электронного гида и телетекста, а также записи программ на внешний носитель и функцию TimeShift. Также устройство позволяет воспроизводить на экране стандартного телевизора видео с накопителей памяти с разъемом USB. Компактное и полезное устройство весит всего 400 г и управляется посредством кнопок на передней панели и пульта ДУ.
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