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TV-тюнер DVB-T2 Сигнал Эфир HD-225, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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TV-тюнер DVB-T2 Сигнал Эфир HD-225, черный

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TV-тюнер DVB-T2 Сигнал Эфир HD-225, черный - фото 1
TV-тюнер DVB-T2 Сигнал Эфир HD-225, черный - фото 2
TV-тюнер DVB-T2 Сигнал Эфир HD-225, черный - фото 3
TV-тюнер DVB-T2 Сигнал Эфир HD-225, черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • TV-тюнер DVB-T2 Сигнал Эфир HD-225, черный - фото 1
  • TV-тюнер DVB-T2 Сигнал Эфир HD-225, черный - фото 2
  • TV-тюнер DVB-T2 Сигнал Эфир HD-225, черный - фото 3
  • TV-тюнер DVB-T2 Сигнал Эфир HD-225, черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 325446
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Характеристики

Бренд
Сигнал
Тип товара
Интерфейсы
Coax, HDMI, RCA, USB 2.0, Разъем для антенны
Материал корпуса
металл
Поддержка DVB-T
Да
Поддержка DVB-T2
Да
Пульт ДУ
есть
Телетекст
Да
Цвет
черный
Чипсет
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х4
Вес, кг.
4.33

Описание товара TV-тюнер DVB-T2 Сигнал Эфир HD-225, черный

Приставка для цифрового ТВ Эфир HD-225 черного цвета позволит принимать телевидение последнего поколения. Модель поддерживает цифровые телевизионные стандарты DVB-C, DVB-T, DVB-T2, IPTV. Она способна воспроизводить видео, сжатое в форматах AVC, H.264, MPEG2, MPEG4. Отдельно стоит отметить широкий функционал цифровой приставки ТВ Эфир HD-225: она имеет таймер сна, опции электронного гида и телетекста, а также записи программ на внешний носитель и функцию TimeShift. Также устройство позволяет воспроизводить на экране стандартного телевизора видео с накопителей памяти с разъемом USB. Компактное и полезное устройство весит всего 400 г и управляется посредством кнопок на передней панели и пульта ДУ.

Отзывы о товаре TV-тюнер DVB-T2 Сигнал Эфир HD-225, черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Сигнал
Тип товара
Интерфейсы
Coax, HDMI, RCA, USB 2.0, Разъем для антенны
Материал корпуса
металл
Поддержка DVB-T
Да
Поддержка DVB-T2
Да
Пульт ДУ
есть
Телетекст
Да
Цвет
черный
Чипсет
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Приставка для цифрового ТВ Эфир HD-225 черного цвета позволит принимать телевидение последнего поколения. Модель поддерживает цифровые телевизионные стандарты DVB-C, DVB-T, DVB-T2, IPTV. Она способна воспроизводить видео, сжатое в форматах AVC, H.264, MPEG2, MPEG4. Отдельно стоит отметить широкий функционал цифровой приставки ТВ Эфир HD-225: она имеет таймер сна, опции электронного гида и телетекста, а также записи программ на внешний носитель и функцию TimeShift. Также устройство позволяет воспроизводить на экране стандартного телевизора видео с накопителей памяти с разъемом USB. Компактное и полезное устройство весит всего 400 г и управляется посредством кнопок на передней панели и пульта ДУ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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