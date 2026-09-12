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Батарея для ИБП Exegate EX294052 6В 9Ач купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП Exegate EX294052 6В 9Ач

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Батарея для ИБП Exegate EX294052 6В 9Ач - фото 1
Батарея для ИБП Exegate EX294052 6В 9Ач - фото 2
Батарея для ИБП Exegate EX294052 6В 9Ач - фото 3
Батарея для ИБП Exegate EX294052 6В 9Ач - фото 4
Батарея для ИБП Exegate EX294052 6В 9Ач - фото 5
Батарея для ИБП Exegate EX294052 6В 9Ач - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
6 В
Емкость, Ач
9
  • Батарея для ИБП Exegate EX294052 6В 9Ач - фото 1
  • Батарея для ИБП Exegate EX294052 6В 9Ач - фото 2
  • Батарея для ИБП Exegate EX294052 6В 9Ач - фото 3
  • Батарея для ИБП Exegate EX294052 6В 9Ач - фото 4
  • Батарея для ИБП Exegate EX294052 6В 9Ач - фото 5
  • Батарея для ИБП Exegate EX294052 6В 9Ач - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702463
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.4
Производство
Китай
Ширина, см
15.1
Напряжение
6 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х9
Вес, кг.
1.25

Описание товара Батарея для ИБП Exegate EX294052 6В 9Ач

Корпус выполнен из пластика, не поддерживающего горение. Конструкция АКБ исключает утечку электролита. Система внутренней рекомбинации газа, не требует долива воды. Нет ограничений на перевозку любым видом транспорта. Эксплуатация АКБ допустима в любом положении, кроме перевернутого верх дном.

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Exegate EX294052 6В 9Ач




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
9.4
Производство
Китай
Ширина, см
15.1
Напряжение
6 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус выполнен из пластика, не поддерживающего горение. Конструкция АКБ исключает утечку электролита. Система внутренней рекомбинации газа, не требует долива воды. Нет ограничений на перевозку любым видом транспорта. Эксплуатация АКБ допустима в любом положении, кроме перевернутого верх дном.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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