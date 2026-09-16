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Батарея для ИБП Exegate EP234535 6В 4.5Ач купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП Exegate EP234535 6В 4.5Ач

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Батарея для ИБП Exegate EP234535 6В 4.5Ач - фото 1
Батарея для ИБП Exegate EP234535 6В 4.5Ач - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
  • Батарея для ИБП Exegate EP234535 6В 4.5Ач - фото 1
  • Батарея для ИБП Exegate EP234535 6В 4.5Ач - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб. 
Начислим 47 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702461
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Батарея для ИБП Exegate EP234535 6В 4.5Ач
620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Батареи для ИБП
Размеры в упаковке, см
11х10х7
Вес, г.
750

Описание товара Батарея для ИБП Exegate EP234535 6В 4.5Ач

Корпус выполнен из пластика, не поддерживающего горение. Система внутренней рекомбинации газа, не требует долива воды. Эксплуатация допустима в любом положении, кроме перевернутого верх дном. Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии.

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Батареи для ИБП
Описание
Корпус выполнен из пластика, не поддерживающего горение. Система внутренней рекомбинации газа, не требует долива воды. Эксплуатация допустима в любом положении, кроме перевернутого верх дном. Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП Exegate EP234535 6В 4.5Ач - стоимость товара 620 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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