Микроволновая печь Starwind SMW3120 20л. 700Вт серебристый/черная
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь Starwind SMW3120 20л. 700Вт серебристый/черная
Стильная, мощная и многофункциональная микроволновая печь станет незаменимым помощником на кухне для каждой хозяйки или в офисе. Данная модель выполнена в гармоничном дизайне классической формы. Корпус прибора изготовлен из металла, передняя панель и дверца — из пластика. На верхней части и по бокам предусмотрена перфорация для вывода горячего воздуха, образующегося во время нагрева, что стоит учитывать в момент установки прибора. Открытие дверцы осуществляется с помощью кнопки, что позволяет задействовать всего один палец что актуально, если вы уже держите в руках блюдо, подготовленное для установки в микроволновую печь. Для удобства эксплуатации в верхнем правом углу предусмотрен небольшой информационный дисплей, с помощью которого можно задать все необходимые настройки, а также контролировать оставшееся время для приготовления или разогрева еды. Внутреннее пространство печи покрыто эмалью, что не только упрощает уход за изделием, но и значительно продлевает срок службы прибора. Небольшие габариты позволяют устанавливать печь в любом удобном месте на кухне. Для подключения потребуется только обычная домашняя электросеть 220 В переменного тока.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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