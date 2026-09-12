Донный клапан нажимной AM.PM F0700164
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Характеристики
Тип товара
Донный клапан
Стиль
модерн
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настольный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 190 руб.
В наличии
Код товара: 702123
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 190 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Донный клапан
Стиль
модерн
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настольный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
Комплектация
клапан, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
102x64x64 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х6
Вес, г.
300
Описание товара Донный клапан нажимной AM.PM F0700164
Аксессуар для ванной комнаты AM.PM в стиле модерн сочетает прочную латунь и выразительное хромированное исполнение. Настольная установка не требует сложного монтажа и позволяет удобно разместить аксессуар на подходящей поверхности. Вес всего 0,3 кг делает его компактным и лёгким, а единый хромированный цвет изделия и фурнитуры придаёт оформлению ванной комнаты аккуратный, гармоничный вид.
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Бренд
Тип товара
Донный клапан
Стиль
модерн
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настольный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
Комплектация
клапан, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
102x64x64 мм
Страна производитель
Китай
Аксессуар для ванной комнаты AM.PM в стиле модерн сочетает прочную латунь и выразительное хромированное исполнение. Настольная установка не требует сложного монтажа и позволяет удобно разместить аксессуар на подходящей поверхности. Вес всего 0,3 кг делает его компактным и лёгким, а единый хромированный цвет изделия и фурнитуры придаёт оформлению ванной комнаты аккуратный, гармоничный вид.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Донный клапан нажимной AM.PM F0700164 - этот товар вы можете купить по цене 4190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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