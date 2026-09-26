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Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35622 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35622 черный

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Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35622 черный - фото 1
Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35622 черный - фото 2
Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35622 черный - фото 3
Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35622 черный - фото 4
Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35622 черный - фото 5
Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35622 черный - фото 6
Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35622 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
  • Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35622 черный - фото 1
  • Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35622 черный - фото 2
  • Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35622 черный - фото 3
  • Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35622 черный - фото 4
  • Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35622 черный - фото 5
  • Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35622 черный - фото 6
  • Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35622 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
4 290 руб.  4 680 руб. 
Начислим 258 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624135
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35622 черный
4 290 руб. -8%
4 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Func
filter_none Товар входит в коллекцию Func

Коллекция Func


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
8х8х5
Вес, г.
160

Описание товара Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35622 черный

Коллекция аксессуаров Func сочетает в себе яркий дизайн, безупречную эстетику, и выводит функциональность каждого изделия на абсолютно новый уровень. Дизайн этой выдающейся коллекции принадлежит авторству всемирно известной студии Design3, Германия. Для ценителей функционального использования пространства ванной комнаты создан комплект крючков для полотенец, которые по форме так напоминают современные смартфоны. Все аксессуары Func отличает сверхпрочная конструкция и бескомпромиссное качество. В комплекте скрытые крепления, установка изделия не потребует от вас профессиональных навыков.

Отзывы о товаре Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35622 черный




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Коллекция аксессуаров Func сочетает в себе яркий дизайн, безупречную эстетику, и выводит функциональность каждого изделия на абсолютно новый уровень. Дизайн этой выдающейся коллекции принадлежит авторству всемирно известной студии Design3, Германия. Для ценителей функционального использования пространства ванной комнаты создан комплект крючков для полотенец, которые по форме так напоминают современные смартфоны. Все аксессуары Func отличает сверхпрочная конструкция и бескомпромиссное качество. В комплекте скрытые крепления, установка изделия не потребует от вас профессиональных навыков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор крючков для полотенец AM.PM Func A8F35622 черный - по цене 4290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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