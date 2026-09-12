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Газонокосилка бесщеточная RYOBI ONE+ RY18LMX37A-150 5133004582 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газонокосилка бесщеточная RYOBI ONE+ RY18LMX37A-150 5133004582

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Газонокосилка бесщеточная RYOBI ONE+ RY18LMX37A-150 5133004582 - фото 1
Газонокосилка бесщеточная RYOBI ONE+ RY18LMX37A-150 5133004582 - фото 2
Газонокосилка бесщеточная RYOBI ONE+ RY18LMX37A-150 5133004582 - фото 3
Газонокосилка бесщеточная RYOBI ONE+ RY18LMX37A-150 5133004582 - фото 4
Газонокосилка бесщеточная RYOBI ONE+ RY18LMX37A-150 5133004582 - фото 5
Газонокосилка бесщеточная RYOBI ONE+ RY18LMX37A-150 5133004582 - фото 6
Газонокосилка бесщеточная RYOBI ONE+ RY18LMX37A-150 5133004582 - фото 7
Газонокосилка бесщеточная RYOBI ONE+ RY18LMX37A-150 5133004582 - фото 8
Газонокосилка бесщеточная RYOBI ONE+ RY18LMX37A-150 5133004582 - фото 9
Газонокосилка бесщеточная RYOBI ONE+ RY18LMX37A-150 5133004582 - фото 10
Газонокосилка бесщеточная RYOBI ONE+ RY18LMX37A-150 5133004582 - фото 11
Газонокосилка бесщеточная RYOBI ONE+ RY18LMX37A-150 5133004582 - фото 12
Газонокосилка бесщеточная RYOBI ONE+ RY18LMX37A-150 5133004582 - фото 13
Газонокосилка бесщеточная RYOBI ONE+ RY18LMX37A-150 5133004582 - фото 14
Газонокосилка бесщеточная RYOBI ONE+ RY18LMX37A-150 5133004582 - фото 15
Газонокосилка бесщеточная RYOBI ONE+ RY18LMX37A-150 5133004582 - фото 16
Газонокосилка бесщеточная RYOBI ONE+ RY18LMX37A-150 5133004582 - фото 17
Газонокосилка бесщеточная RYOBI ONE+ RY18LMX37A-150 5133004582 - фото 18
Газонокосилка бесщеточная RYOBI ONE+ RY18LMX37A-150 5133004582 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка аккумуляторная
Самоходная
нет
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
45
Ширина скашивания
37
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
  • Газонокосилка бесщеточная RYOBI ONE+ RY18LMX37A-150 5133004582 - фото 1
  • Газонокосилка бесщеточная RYOBI ONE+ RY18LMX37A-150 5133004582 - фото 2
  • Газонокосилка бесщеточная RYOBI ONE+ RY18LMX37A-150 5133004582 - фото 3
  • Газонокосилка бесщеточная RYOBI ONE+ RY18LMX37A-150 5133004582 - фото 4
  • Газонокосилка бесщеточная RYOBI ONE+ RY18LMX37A-150 5133004582 - фото 5
  • Газонокосилка бесщеточная RYOBI ONE+ RY18LMX37A-150 5133004582 - фото 6
  • Газонокосилка бесщеточная RYOBI ONE+ RY18LMX37A-150 5133004582 - фото 7
  • Газонокосилка бесщеточная RYOBI ONE+ RY18LMX37A-150 5133004582 - фото 8
  • Газонокосилка бесщеточная RYOBI ONE+ RY18LMX37A-150 5133004582 - фото 9
  • Газонокосилка бесщеточная RYOBI ONE+ RY18LMX37A-150 5133004582 - фото 10
  • Газонокосилка бесщеточная RYOBI ONE+ RY18LMX37A-150 5133004582 - фото 11
  • Газонокосилка бесщеточная RYOBI ONE+ RY18LMX37A-150 5133004582 - фото 12
  • Газонокосилка бесщеточная RYOBI ONE+ RY18LMX37A-150 5133004582 - фото 13
  • Газонокосилка бесщеточная RYOBI ONE+ RY18LMX37A-150 5133004582 - фото 14
  • Газонокосилка бесщеточная RYOBI ONE+ RY18LMX37A-150 5133004582 - фото 15
  • Газонокосилка бесщеточная RYOBI ONE+ RY18LMX37A-150 5133004582 - фото 16
  • Газонокосилка бесщеточная RYOBI ONE+ RY18LMX37A-150 5133004582 - фото 17
  • Газонокосилка бесщеточная RYOBI ONE+ RY18LMX37A-150 5133004582 - фото 18
  • Газонокосилка бесщеточная RYOBI ONE+ RY18LMX37A-150 5133004582 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701983
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Газонокосилка аккумуляторная
Самоходная
нет
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
45
Ширина скашивания
37
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
5000
Габариты без упаковки, мм
465х450х720 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х44х39
Вес, кг.
14.6

Описание товара Газонокосилка бесщеточная RYOBI ONE+ RY18LMX37A-150 5133004582

Бесщеточная газонокосилка RYOBI ONE+ RY18LMX37A-150 5133004582ОписаниеБесщеточная газонокосилка Ryobi ONE+ RY18LMX37A-150 5133004582 используется для подравнивания травы на приусадебном участке. Это аккумуляторная модель, свободная от заправок и проводов удлинителей, а самого аккумулятора хватает надолго.  Вникать в процесс приведения в готовность не потребуется — газонокосилка проста в эксплуатации, работает без шума, выхлопа и вибраций. Также с ней будет комфортно взаимодействовать благодаря малому весу, в том числе и девушкам. Складная рукоятка экономит место при хранении газонокосилки.Преимущества Складывающийся травосборник и рукоятка - для компактности при хранении косилки5-позиционная регулировка высоты скашивания (25-75 мм)Функция мульчированиеЛитий-ионный аккумулятор - отсутствие эффекта памяти и саморазрядаАккумулятор совместим со всеми инструментами системы ONE+™Простота в использованииТихая работаОтсутствие токсичных выхлопов



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Самоходные

Отзывы о товаре Газонокосилка бесщеточная RYOBI ONE+ RY18LMX37A-150 5133004582




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Газонокосилка аккумуляторная
Самоходная
нет
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
45
Ширина скашивания
37
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Развернуть
Емкость аккумулятора
5000
Габариты без упаковки, мм
465х450х720 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Бесщеточная газонокосилка RYOBI ONE+ RY18LMX37A-150 5133004582ОписаниеБесщеточная газонокосилка Ryobi ONE+ RY18LMX37A-150 5133004582 используется для подравнивания травы на приусадебном участке. Это аккумуляторная модель, свободная от заправок и проводов удлинителей, а самого аккумулятора хватает надолго.  Вникать в процесс приведения в готовность не потребуется — газонокосилка проста в эксплуатации, работает без шума, выхлопа и вибраций. Также с ней будет комфортно взаимодействовать благодаря малому весу, в том числе и девушкам. Складная рукоятка экономит место при хранении газонокосилки.Преимущества Складывающийся травосборник и рукоятка - для компактности при хранении косилки5-позиционная регулировка высоты скашивания (25-75 мм)Функция мульчированиеЛитий-ионный аккумулятор - отсутствие эффекта памяти и саморазрядаАккумулятор совместим со всеми инструментами системы ONE+™Простота в использованииТихая работаОтсутствие токсичных выхлопов


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Самоходные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газонокосилка бесщеточная RYOBI ONE+ RY18LMX37A-150 5133004582 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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