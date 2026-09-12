Стойка KUPO 653MRH STEEL SENIOR STAND
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Характеристики
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
45
Минимальная высота, см
144
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700664
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
45
Минимальная высота, см
144
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.6х0.19х0.17
Вес, кг.
18.9
Описание товара Стойка KUPO 653MRH STEEL SENIOR STAND
Стойка KUPO 653MRH STEEL SENIOR STAND предназначена для установки цифровых фото- и видеокамер. Позволяет устанавливать камеру на рабочей высоте до 477 см, производить съемки с верхних ракурсов, делать панорамы. Имеет стальную четырехсекционную конструкцию и комбинированную крепежную головку с гнездами Junior 1-1/8 (28 мм) и Baby 5/8 (16 мм), выдвижным наклонным штифтом 5/8 (16 мм) и шаровой головкой для крепления цифровых фото- и видеокамер.
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Бренд
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
45
Минимальная высота, см
144
Страна производитель
Китай
Стойка KUPO 653MRH STEEL SENIOR STAND предназначена для установки цифровых фото- и видеокамер. Позволяет устанавливать камеру на рабочей высоте до 477 см, производить съемки с верхних ракурсов, делать панорамы. Имеет стальную четырехсекционную конструкцию и комбинированную крепежную головку с гнездами Junior 1-1/8 (28 мм) и Baby 5/8 (16 мм), выдвижным наклонным штифтом 5/8 (16 мм) и шаровой головкой для крепления цифровых фото- и видеокамер.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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