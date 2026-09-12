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Стойка-журавль KUPO 546M K-STAND JUNIOR BOOM STAND купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стойка-журавль KUPO 546M K-STAND JUNIOR BOOM STAND

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Стойка-журавль KUPO 546M K-STAND JUNIOR BOOM STAND - фото 1
Стойка-журавль KUPO 546M K-STAND JUNIOR BOOM STAND - фото 2
Стойка-журавль KUPO 546M K-STAND JUNIOR BOOM STAND - фото 3
Стойка-журавль KUPO 546M K-STAND JUNIOR BOOM STAND - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
30
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
510x134x3.5
  • Стойка-журавль KUPO 546M K-STAND JUNIOR BOOM STAND - фото 1
  • Стойка-журавль KUPO 546M K-STAND JUNIOR BOOM STAND - фото 2
  • Стойка-журавль KUPO 546M K-STAND JUNIOR BOOM STAND - фото 3
  • Стойка-журавль KUPO 546M K-STAND JUNIOR BOOM STAND - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675586
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Характеристики

Бренд
KUPO
Тип товара
Стойка
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
30
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
510x134x3.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.7х0.19х0.17
Вес, кг.
18.3

Описание товара Стойка-журавль KUPO 546M K-STAND JUNIOR BOOM STAND

Стойка-журавль KUPO 546M K-STAND JUNIOR BOOM STAND - универсальная опора, способная преобразовываться из обычной студийной стойки в журавль. Просто выдвиньте центральную колонну из стойки и воспользуйтесь поворотным хомутом для установки штанги в нужное положение. В режиме журавль штанга способна выдерживать вес до 29,9 кг при минимальном вылете 1,5 м и до 8 кг при максимальном вылете 2,68 м. Такая грузоподъемность отлично подходит для осветительных приборов среднего размера с софтбоксом или зонтом. Стойка выполнена из хромированной стали и оборудована ножками с квадратным сечением. Цельнолитые алюминиевые рукоятки в сочетании с нержавеющими винтами обеспечивают надежную и долговечную работу.

Отзывы о товаре Стойка-журавль KUPO 546M K-STAND JUNIOR BOOM STAND




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
KUPO
Тип товара
Стойка
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
30
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
510x134x3.5
Страна производитель
Китай
Описание
Стойка-журавль KUPO 546M K-STAND JUNIOR BOOM STAND - универсальная опора, способная преобразовываться из обычной студийной стойки в журавль. Просто выдвиньте центральную колонну из стойки и воспользуйтесь поворотным хомутом для установки штанги в нужное положение. В режиме журавль штанга способна выдерживать вес до 29,9 кг при минимальном вылете 1,5 м и до 8 кг при максимальном вылете 2,68 м. Такая грузоподъемность отлично подходит для осветительных приборов среднего размера с софтбоксом или зонтом. Стойка выполнена из хромированной стали и оборудована ножками с квадратным сечением. Цельнолитые алюминиевые рукоятки в сочетании с нержавеющими винтами обеспечивают надежную и долговечную работу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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