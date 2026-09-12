Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Стойка
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
30
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
510x134x3.5
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675586
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Описание товара Стойка-журавль KUPO 546M K-STAND JUNIOR BOOM STAND
Стойка-журавль KUPO 546M K-STAND JUNIOR BOOM STAND - универсальная опора, способная преобразовываться из обычной студийной стойки в журавль. Просто выдвиньте центральную колонну из стойки и воспользуйтесь поворотным хомутом для установки штанги в нужное положение. В режиме журавль штанга способна выдерживать вес до 29,9 кг при минимальном вылете 1,5 м и до 8 кг при максимальном вылете 2,68 м. Такая грузоподъемность отлично подходит для осветительных приборов среднего размера с софтбоксом или зонтом. Стойка выполнена из хромированной стали и оборудована ножками с квадратным сечением. Цельнолитые алюминиевые рукоятки в сочетании с нержавеющими винтами обеспечивают надежную и долговечную работу.
Стойка-журавль KUPO 546M K-STAND JUNIOR BOOM STAND - универсальная опора, способная преобразовываться из обычной студийной стойки в журавль. Просто выдвиньте центральную колонну из стойки и воспользуйтесь поворотным хомутом для установки штанги в нужное положение. В режиме журавль штанга способна выдерживать вес до 29,9 кг при минимальном вылете 1,5 м и до 8 кг при максимальном вылете 2,68 м. Такая грузоподъемность отлично подходит для осветительных приборов среднего размера с софтбоксом или зонтом. Стойка выполнена из хромированной стали и оборудована ножками с квадратным сечением. Цельнолитые алюминиевые рукоятки в сочетании с нержавеющими винтами обеспечивают надежную и долговечную работу.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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