Микpоскоп Биомед 2М

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Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип насадки
монокулярная
Подсветка
светодиодная
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699103
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Биомед 2M – это микроскоп, позволяющий вести исследования по методу светлого поля в отраженном и проходящем свете, что позволяет рассматривать как прозрачные, так и непрозрачные объекты. Подойдет для использования во многих областях, таких как медицина, биология или геология. Также подойдет для использования в учебных заведениях. Револьверная головка на три объектива позволяет быстро переключаться между различными увеличениями без переустановки объективов. Монокулярная насадка наклонена на 45 градусов для удобства наблюдений. Освещение препарата производится встроенным светодиодным осветителем 1 Вт. Плавное перемещение предметного столика обеспечивается рукоятками фокусировки, расположенными по бокам микроскопа. Корпус микроскопа выполнен из прочного и надежного металла.
Биомед 2M – это микроскоп, позволяющий вести исследования по методу светлого поля в отраженном и проходящем свете, что позволяет рассматривать как прозрачные, так и непрозрачные объекты. Подойдет для использования во многих областях, таких как медицина, биология или геология. Также подойдет для использования в учебных заведениях. Револьверная головка на три объектива позволяет быстро переключаться между различными увеличениями без переустановки объективов. Монокулярная насадка наклонена на 45 градусов для удобства наблюдений. Освещение препарата производится встроенным светодиодным осветителем 1 Вт. Плавное перемещение предметного столика обеспечивается рукоятками фокусировки, расположенными по бокам микроскопа. Корпус микроскопа выполнен из прочного и надежного металла.
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