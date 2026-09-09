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Микроскоп Levenhuk Rainbow 50L Orange Апельсин купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроскоп Levenhuk Rainbow 50L Orange Апельсин

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Микроскоп Levenhuk Rainbow 50L Orange Апельсин - фото 1
Микроскоп Levenhuk Rainbow 50L Orange Апельсин - фото 2
Микроскоп Levenhuk Rainbow 50L Orange Апельсин - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
  • Микроскоп Levenhuk Rainbow 50L Orange Апельсин - фото 1
  • Микроскоп Levenhuk Rainbow 50L Orange Апельсин - фото 2
  • Микроскоп Levenhuk Rainbow 50L Orange Апельсин - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 189386
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
40-800
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
90x90 мм
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х27х18
Вес, кг.
2.78

Описание товара Микроскоп Levenhuk Rainbow 50L Orange Апельсин

Биологический микроскоп - идеальный инструмент для знакомства с тайнами микромира. Окулярная насадка наклонена под углом 45°. Прочный и легкий пластиковый корпус. Нижняя и верхняя светодиодные подсветки. Набор для опытов в комплекте. Поставляется в удобном пластиковом кейсе.

Отзывы о товаре Микроскоп Levenhuk Rainbow 50L Orange Апельсин




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
40-800
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
90x90 мм
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Биологический микроскоп - идеальный инструмент для знакомства с тайнами микромира. Окулярная насадка наклонена под углом 45°. Прочный и легкий пластиковый корпус. Нижняя и верхняя светодиодные подсветки. Набор для опытов в комплекте. Поставляется в удобном пластиковом кейсе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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