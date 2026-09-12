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Характеристики
Тип товара
Лупа
Назначение
часовая, ювелирная
Увеличение, крат
1.5-3.5
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699096
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Описание товара Лупа-очки Levenhuk Discovery Crafts DGL 10
Лупа-очки Levenhuk Discovery Crafts DGL 10 – увеличительный прибор, который создан специально для тех, кто много и часто работает с мелкими предметами. Она имеет удобное крепление на очковую оправу и комплектуется тремя сменными линзами разного увеличения. Комбинировать линзы между собой нельзя. Линзы сделаны из полимерного оптического стекла – материала, обладающего высокой степенью чистоты и поэтому позволяющего видеть мелкие детали объектов четко и ясно. Также эти линзы более устойчивы к повреждениям, чем сделанные из обычного стекла, – их намного сложнее разбить. Лупа Levenhuk Discovery Crafts DGL 10 прекрасно подходит для ювелирных и часовых работ, изучения предметов искусства и электросхем, может применяться как в хобби, так и в работе.
Лупа-очки Levenhuk Discovery Crafts DGL 10 – увеличительный прибор, который создан специально для тех, кто много и часто работает с мелкими предметами. Она имеет удобное крепление на очковую оправу и комплектуется тремя сменными линзами разного увеличения. Комбинировать линзы между собой нельзя. Линзы сделаны из полимерного оптического стекла – материала, обладающего высокой степенью чистоты и поэтому позволяющего видеть мелкие детали объектов четко и ясно. Также эти линзы более устойчивы к повреждениям, чем сделанные из обычного стекла, – их намного сложнее разбить. Лупа Levenhuk Discovery Crafts DGL 10 прекрасно подходит для ювелирных и часовых работ, изучения предметов искусства и электросхем, может применяться как в хобби, так и в работе.
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