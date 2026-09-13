Лупа Veber 6902 (3х, 75мм, 20х, 22мм)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
Для чтения/просмотра
Конструкция лупы
с ручкой
Диаметр линзы, мм
70
Увеличение, крат
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709829
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Характеристики
Бренд
Назначение
Для чтения/просмотра
Конструкция лупы
с ручкой
Диаметр линзы, мм
70
Увеличение, крат
3
Материал ручки
пластик
Материал линзы
стекло
Габариты
84x193x30 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х9х4
Вес, г.
200
Описание товара Лупа Veber 6902 (3х, 75мм, 20х, 22мм)
Лупа Veber 6902 3х, 75мм, 20х, 22мм 26216 предназначена для чтения, рассматривания мелких предметов и деталей. Используется в филателии, нумизматике, геммологии. Имеет светодиодную подсветку, что позволяет использовать ее в сумерках или полной темноте. Благодаря асферической поверхности лупы изображение получается ровным и без искажений по всему полю зрения.
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Бренд
Назначение
Для чтения/просмотра
Конструкция лупы
с ручкой
Диаметр линзы, мм
70
Увеличение, крат
3
Материал ручки
пластик
Материал линзы
стекло
Габариты
84x193x30 мм
Страна производитель
Китай
Лупа Veber 6902 3х, 75мм, 20х, 22мм 26216 предназначена для чтения, рассматривания мелких предметов и деталей. Используется в филателии, нумизматике, геммологии. Имеет светодиодную подсветку, что позволяет использовать ее в сумерках или полной темноте. Благодаря асферической поверхности лупы изображение получается ровным и без искажений по всему полю зрения.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Лупа Veber 6902 (3х, 75мм, 20х, 22мм) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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