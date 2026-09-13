Лупа 6911 (диам.50мм, 4х, в подарочной красной коробке)
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
Для чтения/просмотра
Конструкция лупы
ручная
Диаметр линзы, мм
50
Увеличение, крат
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709851
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Характеристики
Бренд
Назначение
Для чтения/просмотра
Конструкция лупы
ручная
Диаметр линзы, мм
50
Увеличение, крат
4
Материал линзы
стекло
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х11х9
Вес, г.
100
Описание товара Лупа 6911 (диам.50мм, 4х, в подарочной красной коробке)
Лупа представляет собой стеклянную линзу с увеличением 4 крат, диаметр 50 мм. Лупа изготовлена из стекла, .
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Бренд
Назначение
Для чтения/просмотра
Конструкция лупы
ручная
Диаметр линзы, мм
50
Увеличение, крат
4
Материал линзы
стекло
Страна производитель
Китай
Лупа представляет собой стеклянную линзу с увеличением 4 крат, диаметр 50 мм. Лупа изготовлена из стекла, .
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Лупа 6911 (диам.50мм, 4х, в подарочной красной коробке) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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