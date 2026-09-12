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Лупа нашейная Levenhuk Discovery Crafts DNK 10 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лупа нашейная Levenhuk Discovery Crafts DNK 10

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Лупа нашейная Levenhuk Discovery Crafts DNK 10 - фото 1
Лупа нашейная Levenhuk Discovery Crafts DNK 10 - фото 2
Лупа нашейная Levenhuk Discovery Crafts DNK 10 - фото 3
Лупа нашейная Levenhuk Discovery Crafts DNK 10 - фото 4
Лупа нашейная Levenhuk Discovery Crafts DNK 10 - фото 5
Лупа нашейная Levenhuk Discovery Crafts DNK 10 - фото 6
Лупа нашейная Levenhuk Discovery Crafts DNK 10 - фото 7
Лупа нашейная Levenhuk Discovery Crafts DNK 10 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупа
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
46
Увеличение, крат
4
  • Лупа нашейная Levenhuk Discovery Crafts DNK 10 - фото 1
  • Лупа нашейная Levenhuk Discovery Crafts DNK 10 - фото 2
  • Лупа нашейная Levenhuk Discovery Crafts DNK 10 - фото 3
  • Лупа нашейная Levenhuk Discovery Crafts DNK 10 - фото 4
  • Лупа нашейная Levenhuk Discovery Crafts DNK 10 - фото 5
  • Лупа нашейная Levenhuk Discovery Crafts DNK 10 - фото 6
  • Лупа нашейная Levenhuk Discovery Crafts DNK 10 - фото 7
  • Лупа нашейная Levenhuk Discovery Crafts DNK 10 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699094
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Лупа
Конструкция
на ручке
Корпус
пластик
Материал оптики
акрил
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
46
Увеличение, крат
4
Материал ручки
пластик
Дополнительно
подсветка
Габариты
10x7x2 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х2
Вес, г.
40

Описание товара Лупа нашейная Levenhuk Discovery Crafts DNK 10

Levenhuk Discovery Crafts DNK 10 – небольшая просмотровая лупа с регулируемым нашейным ремешком. Ее удобно использовать для рассматривания мелких шрифтов, изучения дефектов на разных поверхностях, работы с чертежами и фотографиями и многого другого. Лупа бифокальная: диаметр основной линзы составляет 46 мм, диаметр дополнительной – 12 мм. Увеличения, соответственно, 4 и 10 крат. Обе линзы сделаны из полимерного оптического стекла, прочного, легкого и обладающего высокой степенью прозрачности. Этот материал оптики правильно передает цвета, не искажает геометрию, позволяет видеть мелкие детали четко и ясно. При этом он менее подвержен повреждениям, чем обычное стекло. Лупа снабжена встроенной подсветкой – светодиод расположен в основании небольшой ручки. Это позволяет использовать лупу в полной темноте или при слабой освещенности. Питание подсветки – батарейки.

Отзывы о товаре Лупа нашейная Levenhuk Discovery Crafts DNK 10




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Лупа
Конструкция
на ручке
Корпус
пластик
Материал оптики
акрил
Назначение
для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
46
Увеличение, крат
4
Материал ручки
пластик
Дополнительно
подсветка
Габариты
10x7x2 см
Страна производитель
Китай
Описание
Levenhuk Discovery Crafts DNK 10 – небольшая просмотровая лупа с регулируемым нашейным ремешком. Ее удобно использовать для рассматривания мелких шрифтов, изучения дефектов на разных поверхностях, работы с чертежами и фотографиями и многого другого. Лупа бифокальная: диаметр основной линзы составляет 46 мм, диаметр дополнительной – 12 мм. Увеличения, соответственно, 4 и 10 крат. Обе линзы сделаны из полимерного оптического стекла, прочного, легкого и обладающего высокой степенью прозрачности. Этот материал оптики правильно передает цвета, не искажает геометрию, позволяет видеть мелкие детали четко и ясно. При этом он менее подвержен повреждениям, чем обычное стекло. Лупа снабжена встроенной подсветкой – светодиод расположен в основании небольшой ручки. Это позволяет использовать лупу в полной темноте или при слабой освещенности. Питание подсветки – батарейки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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