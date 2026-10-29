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Набор ручного инструмента Bort BTK-33 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор ручного инструмента Bort BTK-33

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
33
Комплектация
жесткий кейс, набор головок
  • Набор ручного инструмента Bort BTK-33 - фото 1
  • Набор ручного инструмента Bort BTK-33 - фото 2
  • Набор ручного инструмента Bort BTK-33 - фото 3
  • Набор ручного инструмента Bort BTK-33 - фото 4
  • Набор ручного инструмента Bort BTK-33 - фото 5
  • Набор ручного инструмента Bort BTK-33 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 56 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697765
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Набор ручного инструмента Bort BTK-33
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
33
Комплектация
жесткий кейс, набор головок
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х25х7
Вес, кг.
4.4

Описание товара Набор ручного инструмента Bort BTK-33

Набор инструментов BORT BTK-33 - это высококачественный набор, состоящий из 33 предметов, изготовленных из хромованадиевой стали. Этот материал обеспечивает высокую прочность и долговечность инструментов, а также устойчивость к коррозии.



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Отзывы о товаре Набор ручного инструмента Bort BTK-33




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Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
33
Комплектация
жесткий кейс, набор головок
Страна производитель
Китай
Описание
Набор инструментов BORT BTK-33 - это высококачественный набор, состоящий из 33 предметов, изготовленных из хромованадиевой стали. Этот материал обеспечивает высокую прочность и долговечность инструментов, а также устойчивость к коррозии.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор ручного инструмента Bort BTK-33 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3500 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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