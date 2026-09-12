Набор ручного инструмента Bort BTK-40
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 660315
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
38х27х8
Вес, кг.
17
Описание товара Набор ручного инструмента Bort BTK-40
Универсальный набор ручного инструмента BORT BTK-40 - идеальное решение для ремонтных работ дома и не только!.. Наш набор из 40 предметов, изготовленных из прочной стали, содержит все необходимое для ремонта в доме, на даче или в гараже. Каждый инструмент размещен в прочном кейсе, удобном для хранения и переноски. Набор включает в себя клещи и разводной ключ, отвертки, набор бит и головок, длинногубцы, пассатижи и многое другое.. С этим набором вы сможете легко справиться с какими угодно ремонтными работами, будь то сборка мебели, замена водопроводного крана или ремонт автомобиля.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Универсальный набор ручного инструмента BORT BTK-40 - идеальное решение для ремонтных работ дома и не только!.. Наш набор из 40 предметов, изготовленных из прочной стали, содержит все необходимое для ремонта в доме, на даче или в гараже. Каждый инструмент размещен в прочном кейсе, удобном для хранения и переноски. Набор включает в себя клещи и разводной ключ, отвертки, набор бит и головок, длинногубцы, пассатижи и многое другое.. С этим набором вы сможете легко справиться с какими угодно ремонтными работами, будь то сборка мебели, замена водопроводного крана или ремонт автомобиля.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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