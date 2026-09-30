Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 25шт., CrV, полированный хром Matrix (15425)
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 510 руб.
В наличии
Код товара: 649177
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3 510 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Упаковка
сумка
Количество бит, шт
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х13х10
Вес, кг.
5.3
Описание товара Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 25шт., CrV, полированный хром Matrix (15425)
Набор комбинированных ключей, 6 - 32 мм, 25 шт., MATRIX 15425 предназначен для ремонтных работ, когда необходимо осуществить монтаж или демонтаж резьбовых соединений. Изготовлен из хромованадиевой стали и имеет хромоникелевое покрытие, что обеспечивает высокую прочность и долговечность. Твердость материала соответствует ГОСТу (48 HRс). Профиль каждого ключа имеет двенадцать граней, что обеспечивает больший захват рабочей поверхности. Головка ключа находится под углом 15° к основной оси, что делает работу более эффективной. Для удобства хранения и транспортировки предусмотрен чехол, в котором каждый ключ находится в отдельном кармане.
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Упаковка
сумка
Количество бит, шт
25
Страна производитель
Китай
Набор комбинированных ключей, 6 - 32 мм, 25 шт., MATRIX 15425 предназначен для ремонтных работ, когда необходимо осуществить монтаж или демонтаж резьбовых соединений. Изготовлен из хромованадиевой стали и имеет хромоникелевое покрытие, что обеспечивает высокую прочность и долговечность. Твердость материала соответствует ГОСТу (48 HRс). Профиль каждого ключа имеет двенадцать граней, что обеспечивает больший захват рабочей поверхности. Головка ключа находится под углом 15° к основной оси, что делает работу более эффективной. Для удобства хранения и транспортировки предусмотрен чехол, в котором каждый ключ находится в отдельном кармане.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 25шт., CrV, полированный хром Matrix (15425) - данный товар вы можете купить по цене 3510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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