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Перчатки KRAFTOOL EXTREM, XL (10) кожаные рабочие (1136-XL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Перчатки KRAFTOOL EXTREM, XL (10) кожаные рабочие (1136-XL)

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Перчатки KRAFTOOL EXTREM, XL (10) кожаные рабочие (1136-XL) - фото 1
Перчатки KRAFTOOL EXTREM, XL (10) кожаные рабочие (1136-XL) - фото 2
Перчатки KRAFTOOL EXTREM, XL (10) кожаные рабочие (1136-XL) - фото 3
Перчатки KRAFTOOL EXTREM, XL (10) кожаные рабочие (1136-XL) - фото 4
Перчатки KRAFTOOL EXTREM, XL (10) кожаные рабочие (1136-XL) - фото 5
Перчатки KRAFTOOL EXTREM, XL (10) кожаные рабочие (1136-XL) - фото 6
Перчатки KRAFTOOL EXTREM, XL (10) кожаные рабочие (1136-XL) - фото 7
Перчатки KRAFTOOL EXTREM, XL (10) кожаные рабочие (1136-XL) - фото 8
Перчатки KRAFTOOL EXTREM, XL (10) кожаные рабочие (1136-XL) - фото 9
Перчатки KRAFTOOL EXTREM, XL (10) кожаные рабочие (1136-XL) - фото 10
Перчатки KRAFTOOL EXTREM, XL (10) кожаные рабочие (1136-XL) - фото 11
Перчатки KRAFTOOL EXTREM, XL (10) кожаные рабочие (1136-XL) - фото 12
Перчатки KRAFTOOL EXTREM, XL (10) кожаные рабочие (1136-XL) - фото 13
Перчатки KRAFTOOL EXTREM, XL (10) кожаные рабочие (1136-XL) - фото 14
Перчатки KRAFTOOL EXTREM, XL (10) кожаные рабочие (1136-XL) - фото 15
Перчатки KRAFTOOL EXTREM, XL (10) кожаные рабочие (1136-XL) - фото 16
Перчатки KRAFTOOL EXTREM, XL (10) кожаные рабочие (1136-XL) - фото 17
Перчатки KRAFTOOL EXTREM, XL (10) кожаные рабочие (1136-XL) - фото 18
Перчатки KRAFTOOL EXTREM, XL (10) кожаные рабочие (1136-XL) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перчатки
  • Перчатки KRAFTOOL EXTREM, XL (10) кожаные рабочие (1136-XL) - фото 1
  • Перчатки KRAFTOOL EXTREM, XL (10) кожаные рабочие (1136-XL) - фото 2
  • Перчатки KRAFTOOL EXTREM, XL (10) кожаные рабочие (1136-XL) - фото 3
  • Перчатки KRAFTOOL EXTREM, XL (10) кожаные рабочие (1136-XL) - фото 4
  • Перчатки KRAFTOOL EXTREM, XL (10) кожаные рабочие (1136-XL) - фото 5
  • Перчатки KRAFTOOL EXTREM, XL (10) кожаные рабочие (1136-XL) - фото 6
  • Перчатки KRAFTOOL EXTREM, XL (10) кожаные рабочие (1136-XL) - фото 7
  • Перчатки KRAFTOOL EXTREM, XL (10) кожаные рабочие (1136-XL) - фото 8
  • Перчатки KRAFTOOL EXTREM, XL (10) кожаные рабочие (1136-XL) - фото 9
  • Перчатки KRAFTOOL EXTREM, XL (10) кожаные рабочие (1136-XL) - фото 10
  • Перчатки KRAFTOOL EXTREM, XL (10) кожаные рабочие (1136-XL) - фото 11
  • Перчатки KRAFTOOL EXTREM, XL (10) кожаные рабочие (1136-XL) - фото 12
  • Перчатки KRAFTOOL EXTREM, XL (10) кожаные рабочие (1136-XL) - фото 13
  • Перчатки KRAFTOOL EXTREM, XL (10) кожаные рабочие (1136-XL) - фото 14
  • Перчатки KRAFTOOL EXTREM, XL (10) кожаные рабочие (1136-XL) - фото 15
  • Перчатки KRAFTOOL EXTREM, XL (10) кожаные рабочие (1136-XL) - фото 16
  • Перчатки KRAFTOOL EXTREM, XL (10) кожаные рабочие (1136-XL) - фото 17
  • Перчатки KRAFTOOL EXTREM, XL (10) кожаные рабочие (1136-XL) - фото 18
  • Перчатки KRAFTOOL EXTREM, XL (10) кожаные рабочие (1136-XL) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 210 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697091
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Перчатки KRAFTOOL EXTREM, XL (10) кожаные рабочие (1136-XL)
1 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Перчатки
Пол
женский, мужской
Материал
кожа, флис
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х13х3
Вес, г.
140

Описание товара Перчатки KRAFTOOL EXTREM, XL (10) кожаные рабочие (1136-XL)

Садовые перчатки Kraftool - идеальный выбор для работы в саду и не только. Эти прочные и надежные перчатки выполнены в ярком жёлтом цвете, что обеспечивает их заметность и стильный внешний вид. Размер XL подходит как для мужчин, так и для женщин, обеспечивая комфортную и плотную посадку. Садовые перчатки Kraftool изготовлены в Китае, что гарантирует высокое качество и долговечность продукции. Бренд Kraftool славится своим вниманием к деталям и высоким стандартам, поэтому эти перчатки станут отличным помощником в вашем хозяйстве, защищая ваши руки и обеспечивая удобство в работе.

Отзывы о товаре Перчатки KRAFTOOL EXTREM, XL (10) кожаные рабочие (1136-XL)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Перчатки
Пол
женский, мужской
Материал
кожа, флис
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Садовые перчатки Kraftool - идеальный выбор для работы в саду и не только. Эти прочные и надежные перчатки выполнены в ярком жёлтом цвете, что обеспечивает их заметность и стильный внешний вид. Размер XL подходит как для мужчин, так и для женщин, обеспечивая комфортную и плотную посадку. Садовые перчатки Kraftool изготовлены в Китае, что гарантирует высокое качество и долговечность продукции. Бренд Kraftool славится своим вниманием к деталям и высоким стандартам, поэтому эти перчатки станут отличным помощником в вашем хозяйстве, защищая ваши руки и обеспечивая удобство в работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перчатки KRAFTOOL EXTREM, XL (10) кожаные рабочие (1136-XL) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1210 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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