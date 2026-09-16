Перчатки KRAFTOOL EXTREM, XL (10) кожаные рабочие (1136-XL)
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Характеристики
Тип товара
Перчатки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 210 руб.
В наличии
Код товара: 697091
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 210 руб.
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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Перчатки
Пол
женский, мужской
Материал
кожа, флис
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х13х3
Вес, г.
140
Описание товара Перчатки KRAFTOOL EXTREM, XL (10) кожаные рабочие (1136-XL)
Садовые перчатки Kraftool - идеальный выбор для работы в саду и не только. Эти прочные и надежные перчатки выполнены в ярком жёлтом цвете, что обеспечивает их заметность и стильный внешний вид. Размер XL подходит как для мужчин, так и для женщин, обеспечивая комфортную и плотную посадку. Садовые перчатки Kraftool изготовлены в Китае, что гарантирует высокое качество и долговечность продукции. Бренд Kraftool славится своим вниманием к деталям и высоким стандартам, поэтому эти перчатки станут отличным помощником в вашем хозяйстве, защищая ваши руки и обеспечивая удобство в работе.
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Бренд
Kraftool
Тип товара
Перчатки
Пол
женский, мужской
Материал
кожа, флис
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Садовые перчатки Kraftool - идеальный выбор для работы в саду и не только. Эти прочные и надежные перчатки выполнены в ярком жёлтом цвете, что обеспечивает их заметность и стильный внешний вид. Размер XL подходит как для мужчин, так и для женщин, обеспечивая комфортную и плотную посадку. Садовые перчатки Kraftool изготовлены в Китае, что гарантирует высокое качество и долговечность продукции. Бренд Kraftool славится своим вниманием к деталям и высоким стандартам, поэтому эти перчатки станут отличным помощником в вашем хозяйстве, защищая ваши руки и обеспечивая удобство в работе.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Перчатки KRAFTOOL EXTREM, XL (10) кожаные рабочие (1136-XL) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1210 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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