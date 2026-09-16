Перчатки KRAFTOOL Extrem, L (9), профессиональные комбинированные, антивибрационные, противоударные (11287-L)
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Характеристики
Описание товара Перчатки KRAFTOOL Extrem, L (9), профессиональные комбинированные, антивибрационные, противоударные (11287-L)
Садовые перчатки Kraftool — это надежный и стильный выбор для садоводов, которым важны комфорт и защита. Эти перчатки выполнены в элегантной комбинации серого и черного цветов, что делает их подходящими как для мужчин, так и для женщин. Доступные в размере L, они обеспечивают отличную посадку для большинства пользователей. Произведенные в Китае под брендом Kraftool, эти перчатки гарантируют высокое качество и долговечность. Будь то работа с землей, посадка растений или уход за садом, перчатки обеспечат вам необходимую защиту от грязи и мелких повреждений, помогая сохранить ваши руки чистыми и безопасными. Благодаря эргономичному дизайну и материалам, которые обеспечивают комфортное использование, перчатки Kraftool станут незаменимым помощником для каждого садовода.
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Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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