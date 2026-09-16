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Перчатки KRAFTOOL Extrem, L (9), профессиональные комбинированные, антивибрационные, противоударные (11287-L) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Перчатки KRAFTOOL Extrem, L (9), профессиональные комбинированные, антивибрационные, противоударные (11287-L)

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Перчатки KRAFTOOL Extrem, L (9), профессиональные комбинированные, антивибрационные, противоударные (11287-L) - фото 1
Перчатки KRAFTOOL Extrem, L (9), профессиональные комбинированные, антивибрационные, противоударные (11287-L) - фото 2
Перчатки KRAFTOOL Extrem, L (9), профессиональные комбинированные, антивибрационные, противоударные (11287-L) - фото 3
Перчатки KRAFTOOL Extrem, L (9), профессиональные комбинированные, антивибрационные, противоударные (11287-L) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перчатки
  • Перчатки KRAFTOOL Extrem, L (9), профессиональные комбинированные, антивибрационные, противоударные (11287-L) - фото 1
  • Перчатки KRAFTOOL Extrem, L (9), профессиональные комбинированные, антивибрационные, противоударные (11287-L) - фото 2
  • Перчатки KRAFTOOL Extrem, L (9), профессиональные комбинированные, антивибрационные, противоударные (11287-L) - фото 3
  • Перчатки KRAFTOOL Extrem, L (9), профессиональные комбинированные, антивибрационные, противоударные (11287-L) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 270 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697090
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Перчатки KRAFTOOL Extrem, L (9), профессиональные комбинированные, антивибрационные, противоударные (11287-L)
1 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Перчатки
Пол
женский, мужской
Цвет
серый, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х13х3
Вес, г.
115

Описание товара Перчатки KRAFTOOL Extrem, L (9), профессиональные комбинированные, антивибрационные, противоударные (11287-L)

Садовые перчатки Kraftool — это надежный и стильный выбор для садоводов, которым важны комфорт и защита. Эти перчатки выполнены в элегантной комбинации серого и черного цветов, что делает их подходящими как для мужчин, так и для женщин. Доступные в размере L, они обеспечивают отличную посадку для большинства пользователей. Произведенные в Китае под брендом Kraftool, эти перчатки гарантируют высокое качество и долговечность. Будь то работа с землей, посадка растений или уход за садом, перчатки обеспечат вам необходимую защиту от грязи и мелких повреждений, помогая сохранить ваши руки чистыми и безопасными. Благодаря эргономичному дизайну и материалам, которые обеспечивают комфортное использование, перчатки Kraftool станут незаменимым помощником для каждого садовода.

Отзывы о товаре Перчатки KRAFTOOL Extrem, L (9), профессиональные комбинированные, антивибрационные, противоударные (11287-L)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Перчатки
Пол
женский, мужской
Цвет
серый, черный
Страна производитель
Китай
Описание
Садовые перчатки Kraftool — это надежный и стильный выбор для садоводов, которым важны комфорт и защита. Эти перчатки выполнены в элегантной комбинации серого и черного цветов, что делает их подходящими как для мужчин, так и для женщин. Доступные в размере L, они обеспечивают отличную посадку для большинства пользователей. Произведенные в Китае под брендом Kraftool, эти перчатки гарантируют высокое качество и долговечность. Будь то работа с землей, посадка растений или уход за садом, перчатки обеспечат вам необходимую защиту от грязи и мелких повреждений, помогая сохранить ваши руки чистыми и безопасными. Благодаря эргономичному дизайну и материалам, которые обеспечивают комфортное использование, перчатки Kraftool станут незаменимым помощником для каждого садовода.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перчатки KRAFTOOL Extrem, L (9), профессиональные комбинированные, антивибрационные, противоударные (11287-L) - данный товар вы можете купить по цене 1270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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