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Перчатки KRAFTOOL PANZER р.XL (10), профессиональные комбинированные, виброзащита, увеличенные противоударные накладки (11298-XL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Перчатки KRAFTOOL PANZER р.XL (10), профессиональные комбинированные, виброзащита, увеличенные противоударные накладки (11298-XL)

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Перчатки KRAFTOOL PANZER р.XL (10), профессиональные комбинированные, виброзащита, увеличенные противоударные накладки (11298-XL) - фото 1
Перчатки KRAFTOOL PANZER р.XL (10), профессиональные комбинированные, виброзащита, увеличенные противоударные накладки (11298-XL) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перчатки
  • Перчатки KRAFTOOL PANZER р.XL (10), профессиональные комбинированные, виброзащита, увеличенные противоударные накладки (11298-XL) - фото 1
  • Перчатки KRAFTOOL PANZER р.XL (10), профессиональные комбинированные, виброзащита, увеличенные противоударные накладки (11298-XL) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 390 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697094
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Перчатки KRAFTOOL PANZER р.XL (10), профессиональные комбинированные, виброзащита, увеличенные противоударные накладки (11298-XL)
1 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Перчатки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х13х3
Вес, г.
200

Описание товара Перчатки KRAFTOOL PANZER р.XL (10), профессиональные комбинированные, виброзащита, увеличенные противоударные накладки (11298-XL)

Профессиональные рабочие перчатки гарантируют высокую степень защиты рук при выполнении разного вида работ с ручным, электро- и садовым инструментом.

Отзывы о товаре Перчатки KRAFTOOL PANZER р.XL (10), профессиональные комбинированные, виброзащита, увеличенные противоударные накладки (11298-XL)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Перчатки
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональные рабочие перчатки гарантируют высокую степень защиты рук при выполнении разного вида работ с ручным, электро- и садовым инструментом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перчатки KRAFTOOL PANZER р.XL (10), профессиональные комбинированные, виброзащита, увеличенные противоударные накладки (11298-XL) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1390 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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