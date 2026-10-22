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Видеокарта Ninja (Sinotex) RX580 4GB GDDR5 256-bit AFRX58045F купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Ninja (Sinotex) RX580 4GB GDDR5 256-bit AFRX58045F

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Видеокарта Ninja (Sinotex) RX580 4GB GDDR5 256-bit AFRX58045F - фото 1
Видеокарта Ninja (Sinotex) RX580 4GB GDDR5 256-bit AFRX58045F - фото 2
Видеокарта Ninja (Sinotex) RX580 4GB GDDR5 256-bit AFRX58045F - фото 3
Видеокарта Ninja (Sinotex) RX580 4GB GDDR5 256-bit AFRX58045F - фото 4
Видеокарта Ninja (Sinotex) RX580 4GB GDDR5 256-bit AFRX58045F - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Radeon RX 580
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1180
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
5120x2880
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) RX580 4GB GDDR5 256-bit AFRX58045F - фото 1
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) RX580 4GB GDDR5 256-bit AFRX58045F - фото 2
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) RX580 4GB GDDR5 256-bit AFRX58045F - фото 3
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) RX580 4GB GDDR5 256-bit AFRX58045F - фото 4
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) RX580 4GB GDDR5 256-bit AFRX58045F - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696395
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Характеристики

Бренд
SINOTEX Ninja
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 580
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1180
Частота видеопамяти
7000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
5120x2880
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х42х30
Вес, г.
980

Описание товара Видеокарта Ninja (Sinotex) RX580 4GB GDDR5 256-bit AFRX58045F

Выведите работу графикой на новый уровень! Эти карты обеспечивают производительность стабильность популярных графических приложениях, также ускорение их функций на базе алгоритмов ИИ. Вы получаете уникальные инструменты, что позволяет существенно ускорить работу графическим контентом. Получите высокую производительность для любых задач.



Теги товара: AMD Radeon

Отзывы о товаре Видеокарта Ninja (Sinotex) RX580 4GB GDDR5 256-bit AFRX58045F




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Характеристики
Бренд
SINOTEX Ninja
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 580
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1180
Частота видеопамяти
7000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
5120x2880
Разрядность шины памяти
256 bit
Развернуть
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Описание
Выведите работу графикой на новый уровень! Эти карты обеспечивают производительность стабильность популярных графических приложениях, также ускорение их функций на базе алгоритмов ИИ. Вы получаете уникальные инструменты, что позволяет существенно ускорить работу графическим контентом. Получите высокую производительность для любых задач.


Теги товара: AMD Radeon
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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