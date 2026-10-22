Видеокарта Ninja (Sinotex) RX580 4GB GDDR5 256-bit AFRX58045F
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Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Radeon RX 580
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1180
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
5120x2880
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 696395
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 580
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1180
Частота видеопамяти
7000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
5120x2880
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х42х30
Вес, г.
980
Описание товара Видеокарта Ninja (Sinotex) RX580 4GB GDDR5 256-bit AFRX58045F
Выведите работу графикой на новый уровень! Эти карты обеспечивают производительность стабильность популярных графических приложениях, также ускорение их функций на базе алгоритмов ИИ. Вы получаете уникальные инструменты, что позволяет существенно ускорить работу графическим контентом. Получите высокую производительность для любых задач.
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Теги товара: AMD Radeon
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 580
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1180
Частота видеопамяти
7000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
5120x2880
Разрядность шины памяти
256 bit
Развернуть
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Выведите работу графикой на новый уровень! Эти карты обеспечивают производительность стабильность популярных графических приложениях, также ускорение их функций на базе алгоритмов ИИ. Вы получаете уникальные инструменты, что позволяет существенно ускорить работу графическим контентом. Получите высокую производительность для любых задач.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: AMD Radeon
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: AMD Radeon
Видеокарта Ninja (Sinotex) RX580 4GB GDDR5 256-bit AFRX58045F - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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