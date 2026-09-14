Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC (rev. 2.0), 12 GB GDDR6, 192 bit, 2xDisplayPort, 2xHDMI, GPU 1320 MHz
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC (rev. 2.0), 12 GB GDDR6, 192 bit, 2xDisplayPort, 2xHDMI, GPU 1320 MHz
Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC (rev. 2.0) обеспечивает высокую графическую производительность, стабильное охлаждение и надежность в эксплуатации. Она разработана для использования в составе игровых и других требовательных ПК. В графическом адаптере с архитектурой NVIDIA Ampere задействованы 12 ГБ памяти стандарта GDDR6 и процессор с частотой до 1792 МГц в режиме разгона. Система охлаждения WINDFORCE 2X с радиатором, медными композитными тепловыми трубками прямого контакта и двумя вентиляторами диаметром 100 мм гарантирует высокую эффективность отведения тепла при разной нагрузке. Технология альтернативного вращения лопастей устраняет турбулентные воздушные потоки, а технология 3D Active отключает вентиляторы в состоянии низкой вычислительной нагрузки. Компоненты Ultra Durable, подсистема питания 4+2 фазы и металлическая пластина на тыловой стороне подчеркивают высокую надежность GIGABYTE GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC (rev. 2.0).
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Теги товара: Для игр в Full HD, Игровые, NVIDIA GeForce
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Теги товара: Для игр в Full HD, Игровые, NVIDIA GeForce
Отзывы о товаре Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC (rev. 2.0), 12 GB GDDR6, 192 bit, 2xDisplayPort, 2xHDMI, GPU 1320 MHz