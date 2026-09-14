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Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC (rev. 2.0), 12 GB GDDR6, 192 bit, 2xDisplayPort, 2xHDMI, GPU 1320 MHz купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC (rev. 2.0), 12 GB GDDR6, 192 bit, 2xDisplayPort, 2xHDMI, GPU 1320 MHz

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Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC (rev. 2.0), 12 GB GDDR6, 192 bit, 2xDisplayPort, 2xHDMI, GPU 1320 MHz - фото 1
Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC (rev. 2.0), 12 GB GDDR6, 192 bit, 2xDisplayPort, 2xHDMI, GPU 1320 MHz - фото 2
Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC (rev. 2.0), 12 GB GDDR6, 192 bit, 2xDisplayPort, 2xHDMI, GPU 1320 MHz - фото 3
Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC (rev. 2.0), 12 GB GDDR6, 192 bit, 2xDisplayPort, 2xHDMI, GPU 1320 MHz - фото 4
Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC (rev. 2.0), 12 GB GDDR6, 192 bit, 2xDisplayPort, 2xHDMI, GPU 1320 MHz - фото 5
Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC (rev. 2.0), 12 GB GDDR6, 192 bit, 2xDisplayPort, 2xHDMI, GPU 1320 MHz - фото 6
Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC (rev. 2.0), 12 GB GDDR6, 192 bit, 2xDisplayPort, 2xHDMI, GPU 1320 MHz - фото 7
Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC (rev. 2.0), 12 GB GDDR6, 192 bit, 2xDisplayPort, 2xHDMI, GPU 1320 MHz - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 3060
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1792
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Длина видеокарты (PCB), мм
198
  • Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC (rev. 2.0), 12 GB GDDR6, 192 bit, 2xDisplayPort, 2xHDMI, GPU 1320 MHz - фото 1
  • Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC (rev. 2.0), 12 GB GDDR6, 192 bit, 2xDisplayPort, 2xHDMI, GPU 1320 MHz - фото 2
  • Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC (rev. 2.0), 12 GB GDDR6, 192 bit, 2xDisplayPort, 2xHDMI, GPU 1320 MHz - фото 3
  • Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC (rev. 2.0), 12 GB GDDR6, 192 bit, 2xDisplayPort, 2xHDMI, GPU 1320 MHz - фото 4
  • Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC (rev. 2.0), 12 GB GDDR6, 192 bit, 2xDisplayPort, 2xHDMI, GPU 1320 MHz - фото 5
  • Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC (rev. 2.0), 12 GB GDDR6, 192 bit, 2xDisplayPort, 2xHDMI, GPU 1320 MHz - фото 6
  • Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC (rev. 2.0), 12 GB GDDR6, 192 bit, 2xDisplayPort, 2xHDMI, GPU 1320 MHz - фото 7
  • Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC (rev. 2.0), 12 GB GDDR6, 192 bit, 2xDisplayPort, 2xHDMI, GPU 1320 MHz - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739443
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1792
Частота видеопамяти
15000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
198
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х21х5
Вес, кг.
1.1

Описание товара Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC (rev. 2.0), 12 GB GDDR6, 192 bit, 2xDisplayPort, 2xHDMI, GPU 1320 MHz

Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC (rev. 2.0) обеспечивает высокую графическую производительность, стабильное охлаждение и надежность в эксплуатации. Она разработана для использования в составе игровых и других требовательных ПК. В графическом адаптере с архитектурой NVIDIA Ampere задействованы 12 ГБ памяти стандарта GDDR6 и процессор с частотой до 1792 МГц в режиме разгона. Система охлаждения WINDFORCE 2X с радиатором, медными композитными тепловыми трубками прямого контакта и двумя вентиляторами диаметром 100 мм гарантирует высокую эффективность отведения тепла при разной нагрузке. Технология альтернативного вращения лопастей устраняет турбулентные воздушные потоки, а технология 3D Active отключает вентиляторы в состоянии низкой вычислительной нагрузки. Компоненты Ultra Durable, подсистема питания 4+2 фазы и металлическая пластина на тыловой стороне подчеркивают высокую надежность GIGABYTE GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC (rev. 2.0).

Отзывы о товаре Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC (rev. 2.0), 12 GB GDDR6, 192 bit, 2xDisplayPort, 2xHDMI, GPU 1320 MHz




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1792
Частота видеопамяти
15000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Развернуть
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
198
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC (rev. 2.0) обеспечивает высокую графическую производительность, стабильное охлаждение и надежность в эксплуатации. Она разработана для использования в составе игровых и других требовательных ПК. В графическом адаптере с архитектурой NVIDIA Ampere задействованы 12 ГБ памяти стандарта GDDR6 и процессор с частотой до 1792 МГц в режиме разгона. Система охлаждения WINDFORCE 2X с радиатором, медными композитными тепловыми трубками прямого контакта и двумя вентиляторами диаметром 100 мм гарантирует высокую эффективность отведения тепла при разной нагрузке. Технология альтернативного вращения лопастей устраняет турбулентные воздушные потоки, а технология 3D Active отключает вентиляторы в состоянии низкой вычислительной нагрузки. Компоненты Ultra Durable, подсистема питания 4+2 фазы и металлическая пластина на тыловой стороне подчеркивают высокую надежность GIGABYTE GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC (rev. 2.0).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC (rev. 2.0), 12 GB GDDR6, 192 bit, 2xDisplayPort, 2xHDMI, GPU 1320 MHz - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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