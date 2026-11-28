Наушники Apple AirPods 4 белый (MXP63LL/A)
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Характеристики
Описание товара Наушники Apple AirPods 4 белый (MXP63LL/A)
Беспроводные наушники Apple AirPods 4 White (MXP63LL/A) стали одним из самых популярных аксессуаров для пользователей продукцией Apple. Они предлагают высокое качество звука, надежное соединение и широкий спектр функций, став отличным выбором для тех, кто ищет простые в использовании и удобные наушники. AirPods 4 имеют элегантный и минималистичный дизайн. Их белый цвет и привычная форма подчеркивают стиль, а также отлично подходят для ношения в любых условиях. Наушники легкие и компактные, что делает их удобными для длительного использования. Они легко помещаются в карман или сумку, а компактный футляр для зарядки позволяет быстро их зарядить и защитить. С точки зрения качества звука, AirPods 4 впечатляют. Они обеспечивают чистое и сбалансированное звучание, которое подойдет для любого музыкального жанра. Его можно сравнить с прослушиванием музыки в качественном стерео. Используемая технология адаптивной эквализации позволяет наушникам автоматически подстраиваться под форму вашего уха, что улучшает общую звуковую характеристику.
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