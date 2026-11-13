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Наушники Huawei FreeClip 2 S (55039243) Space Silver купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Huawei FreeClip 2 S (55039243) Space Silver

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Беспроводные наушники HUAWEI FreeClip 2 S Space Silver 55039243 - фото 1
Беспроводные наушники HUAWEI FreeClip 2 S Space Silver 55039243 - фото 2
Беспроводные наушники HUAWEI FreeClip 2 S Space Silver 55039243 - фото 3
Беспроводные наушники HUAWEI FreeClip 2 S Space Silver 55039243 - фото 4
Беспроводные наушники HUAWEI FreeClip 2 S Space Silver 55039243 - фото 5
Беспроводные наушники HUAWEI FreeClip 2 S Space Silver 55039243 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Беспроводные наушники HUAWEI FreeClip 2 S Space Silver 55039243 - фото 1
  • Беспроводные наушники HUAWEI FreeClip 2 S Space Silver 55039243 - фото 2
  • Беспроводные наушники HUAWEI FreeClip 2 S Space Silver 55039243 - фото 3
  • Беспроводные наушники HUAWEI FreeClip 2 S Space Silver 55039243 - фото 4
  • Беспроводные наушники HUAWEI FreeClip 2 S Space Silver 55039243 - фото 5
  • Беспроводные наушники HUAWEI FreeClip 2 S Space Silver 55039243 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 751752
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, зарядный футляр, кабель для зарядки USB-C, документация, упаковка
Цвет
серый
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
9
Время работы (с зарядным кейсом)
38
Способ зарядки чехла
беспроводной/проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
190

Описание товара Наушники Huawei FreeClip 2 S (55039243) Space Silver

Погрузитесь в мир кристально чистого звука с беспроводными наушниками TWS Huawei FreeClip 2S! Идеальный выбор для активных людей — эти наушники станут вашим надёжным спутником в спорте и повседневной жизни. Серебристый цвет и эргономичный дизайн делают эти наушники не только удобным аксессуаром, но и стильным дополнением к вашему образу. Huawei FreeClip 2S — ваш ключ к миру музыки и общения без ограничений!

Отзывы о товаре Наушники Huawei FreeClip 2 S (55039243) Space Silver




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, зарядный футляр, кабель для зарядки USB-C, документация, упаковка
Цвет
серый
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
9
Развернуть
Время работы (с зарядным кейсом)
38
Способ зарядки чехла
беспроводной/проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Погрузитесь в мир кристально чистого звука с беспроводными наушниками TWS Huawei FreeClip 2S! Идеальный выбор для активных людей — эти наушники станут вашим надёжным спутником в спорте и повседневной жизни. Серебристый цвет и эргономичный дизайн делают эти наушники не только удобным аксессуаром, но и стильным дополнением к вашему образу. Huawei FreeClip 2S — ваш ключ к миру музыки и общения без ограничений!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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