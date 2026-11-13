Наушники Huawei FreeClip 2 S (55039243) Space Silver
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 751752
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, зарядный футляр, кабель для зарядки USB-C, документация, упаковка
Цвет
серый
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
9
Время работы (с зарядным кейсом)
38
Способ зарядки чехла
беспроводной/проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
190
Описание товара Наушники Huawei FreeClip 2 S (55039243) Space Silver
Погрузитесь в мир кристально чистого звука с беспроводными наушниками TWS Huawei FreeClip 2S! Идеальный выбор для активных людей — эти наушники станут вашим надёжным спутником в спорте и повседневной жизни. Серебристый цвет и эргономичный дизайн делают эти наушники не только удобным аксессуаром, но и стильным дополнением к вашему образу. Huawei FreeClip 2S — ваш ключ к миру музыки и общения без ограничений!
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, зарядный футляр, кабель для зарядки USB-C, документация, упаковка
Цвет
серый
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
9
Развернуть
Время работы (с зарядным кейсом)
38
Способ зарядки чехла
беспроводной/проводной
Страна производитель
Китай
Погрузитесь в мир кристально чистого звука с беспроводными наушниками TWS Huawei FreeClip 2S! Идеальный выбор для активных людей — эти наушники станут вашим надёжным спутником в спорте и повседневной жизни. Серебристый цвет и эргономичный дизайн делают эти наушники не только удобным аксессуаром, но и стильным дополнением к вашему образу. Huawei FreeClip 2S — ваш ключ к миру музыки и общения без ограничений!
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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