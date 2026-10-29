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Миксер Leonord LE-1739 бежевый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер Leonord LE-1739 бежевый

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Миксер Leonord LE-1739 бежевый - фото 1
Миксер Leonord LE-1739 бежевый - фото 2
Миксер Leonord LE-1739 бежевый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
  • Миксер Leonord LE-1739 бежевый - фото 1
  • Миксер Leonord LE-1739 бежевый - фото 2
  • Миксер Leonord LE-1739 бежевый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 850 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692976
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Миксер Leonord LE-1739 бежевый
1 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Leonord
Тип товара
Миксеры
Размеры в упаковке, см
21х20х10
Вес, кг.
1.1

Описание товара Миксер Leonord LE-1739 бежевый

Надежный миксер от Leonord мощностью 500 Вт. В комплект входят насадки, для взбивания и крючки для замешивания теста которые изготовлены из нержавеющей стали и рассчитаны на частое использование. Он оснащен шестью скоростями и функцией TURBO режим, что позволяет ему работать с разными типами сопротивления и условиями смешивания. Легко использовать, легко чистить и легко хранить.

Отзывы о товаре Миксер Leonord LE-1739 бежевый




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Характеристики
Бренд
Leonord
Тип товара
Миксеры
Описание
Надежный миксер от Leonord мощностью 500 Вт. В комплект входят насадки, для взбивания и крючки для замешивания теста которые изготовлены из нержавеющей стали и рассчитаны на частое использование. Он оснащен шестью скоростями и функцией TURBO режим, что позволяет ему работать с разными типами сопротивления и условиями смешивания. Легко использовать, легко чистить и легко хранить.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Миксер Leonord LE-1739 бежевый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1850 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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