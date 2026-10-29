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Миксер BQ MX420 Черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер BQ MX420 Черный

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Миксер BQ MX420 Черный - фото 5
Миксер BQ MX420 Черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
500
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Количество насадок
4
Насадки
венчик для взбивания, крючки для замешивания теста
  • Миксер BQ MX420 Черный - фото 1
  • Миксер BQ MX420 Черный - фото 2
  • Миксер BQ MX420 Черный - фото 3
  • Миксер BQ MX420 Черный - фото 4
  • Миксер BQ MX420 Черный - фото 5
  • Миксер BQ MX420 Черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 180 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719647
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Миксер BQ MX420 Черный
2 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Миксер
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
500
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок
4
Насадки
венчик для взбивания, крючки для замешивания теста
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х10
Вес, кг.
1.13

Описание товара Миксер BQ MX420 Черный

Миксер BQ – это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для использования на любой кухне. Этот ручной миксер обладает мощностью 500 Вт, что обеспечивает эффективную и быструю работу при выполнении любых кулинарных задач. Устройство предлагает 5 уровней скоростей, что позволяет точно контролировать процесс смешивания и добиваться идеальной текстуры для каждого блюда. Большое удобство в использовании обеспечивается наличием турборежима, который позволяет сократить время приготовления и легко справляться с самыми сложными задачами. В комплекте идут четыре насадки, расширяющие функциональность миксера и позволяющие готовить разнообразные блюда с максимальной простотой. Миксер BQ выполнен в элегантном черном цвете, а его корпус изготовлен из прочного пластика, что обеспечивает устройству долговечность и легкость ухода. Длина сетевого шнура составляет 1 метр, что обеспечивает достаточную мобильность при работе на кухне. Вес миксера всего 1,3 кг, что делает его удобным в использовании и хранении. BQ – это надежный бренд, который гарантирует качество и долговечность своей продукции. Этот миксер станет незаменимым помощником на вашей кухне, облегчая процесс приготовления ежедневных блюд и делая его более приятным.



Теги товара: 500 вт, пластиковые

Отзывы о товаре Миксер BQ MX420 Черный




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Миксер
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
500
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок
4
Насадки
венчик для взбивания, крючки для замешивания теста
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер BQ – это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для использования на любой кухне. Этот ручной миксер обладает мощностью 500 Вт, что обеспечивает эффективную и быструю работу при выполнении любых кулинарных задач. Устройство предлагает 5 уровней скоростей, что позволяет точно контролировать процесс смешивания и добиваться идеальной текстуры для каждого блюда. Большое удобство в использовании обеспечивается наличием турборежима, который позволяет сократить время приготовления и легко справляться с самыми сложными задачами. В комплекте идут четыре насадки, расширяющие функциональность миксера и позволяющие готовить разнообразные блюда с максимальной простотой. Миксер BQ выполнен в элегантном черном цвете, а его корпус изготовлен из прочного пластика, что обеспечивает устройству долговечность и легкость ухода. Длина сетевого шнура составляет 1 метр, что обеспечивает достаточную мобильность при работе на кухне. Вес миксера всего 1,3 кг, что делает его удобным в использовании и хранении. BQ – это надежный бренд, который гарантирует качество и долговечность своей продукции. Этот миксер станет незаменимым помощником на вашей кухне, облегчая процесс приготовления ежедневных блюд и делая его более приятным.


Теги товара: 500 вт, пластиковые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Миксер BQ MX420 Черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2180 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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