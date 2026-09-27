Блендер погружной Leonord LE-1743, 1200 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 450 руб.
В наличии
Код товара: 692936
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 450 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик, нержавеющая сталь
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.5
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
блендер, мерная чаша-стакан с крышкой (600 мл), измельчитель (500 мл), венчик (нержавеющая сталь), насадка для пюре, документация, упаковка
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
5
Функции и особенности
плавная регулировка скорости
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х25х14
Вес, кг.
2.1
Описание товара Блендер погружной Leonord LE-1743, 1200 Вт
Изделия продукции торговой марки LEONORD разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия этой фирмы. Погружной блендер Leonord LE-1743 предназначен для измельчения продуктов, приготовления коктейлей и пюре. Прост в использовании, благодаря чему не требует специальных навыков. Части устройства легко чистятся, что экономит время и силы. Современный дизайн блендера украсит любой интерьер. Интуитивно понятная настройка регулятора скорости. Корпус из нержавеющей стали.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для льда, со стеклянной чашей
Теги товара: 1200 вт, для мяса, мини-блендеры для детского питания, блендеры-мясорубки 2 в 1
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 290 руб.823 руб. в СплитБлендер погружной GORENJE HBC807QB 735657 BLACK/SILVER
-
В наличииЦена 3 770 руб.943 руб. в СплитБлендер погружной Bosch MSM66110
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитБлендер погружной BRAYER BR1263 черный
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитБлендер Zelmer ZSB4799 INOX
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитБлендер настольный BRAYER BR1205 бежевый
-
В наличииЦена 4 640 руб.1160 руб. в СплитБлендер Zelmer ZSB4799B
-
В наличииЦена 4 830 руб.1208 руб. в СплитБлендер настольнй Leonord LE-1729 800 Вт
-
В наличииЦена 5 710 руб. 8 280 руб.1428 руб. в СплитБлендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик, нержавеющая сталь
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.5
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
блендер, мерная чаша-стакан с крышкой (600 мл), измельчитель (500 мл), венчик (нержавеющая сталь), насадка для пюре, документация, упаковка
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
0.6
Развернуть
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
5
Функции и особенности
плавная регулировка скорости
Страна производитель
Китай
Изделия продукции торговой марки LEONORD разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия этой фирмы. Погружной блендер Leonord LE-1743 предназначен для измельчения продуктов, приготовления коктейлей и пюре. Прост в использовании, благодаря чему не требует специальных навыков. Части устройства легко чистятся, что экономит время и силы. Современный дизайн блендера украсит любой интерьер. Интуитивно понятная настройка регулятора скорости. Корпус из нержавеющей стали.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для льда, со стеклянной чашей
Теги товара: 1200 вт, для мяса, мини-блендеры для детского питания, блендеры-мясорубки 2 в 1
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для льда, со стеклянной чашей
Теги товара: 1200 вт, для мяса, мини-блендеры для детского питания, блендеры-мясорубки 2 в 1
Блендер погружной Leonord LE-1743, 1200 Вт - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3450 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блендер погружной Leonord LE-1743, 1200 Вт