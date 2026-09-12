Блендер настольнй Leonord LE-1729 800 Вт
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Блендер настольнй Leonord LE-1729 800 Вт
Блендер идеально подходит, если вы хотите с легкостью измельчить лед, приготовить смузи, супы или соусы, а также детское питание и многое другое. Незаменимый помощник на кухне для тех, кто стремится к простому и здоровому образу жизни всей семьи. Скорость работы можно плавно регулировать, а в случае необходимости на помощь придет импульсный режим. Прибор также имеет функции колки льда и приготовление смузи. Блендер имеет стеклянный кувшин емкостью 1500 мл и шкалу объема, которая позволяет контролировать, количество жидкости. В крышке блендера есть отверстие для добавления ингредиентов прямо во время работы, а не прерывая ее. Все для вашего удобства и успеха на кухне!
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