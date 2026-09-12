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Смартфон Samsung Galaxy S25+ 12/512Gb (SM-S936BDBCCAU) Синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Samsung Galaxy S25+ 12/512Gb (SM-S936BDBCCAU) Синий

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Смартфон Samsung Galaxy S25+ 12/512Gb (SM-S936BDBCCAU) Синий - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy S25+ 12/512Gb (SM-S936BDBCCAU) Синий - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy S25+ 12/512Gb (SM-S936BDBCCAU) Синий - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy S25+ 12/512Gb (SM-S936BDBCCAU) Синий - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy S25+ 12/512Gb (SM-S936BDBCCAU) Синий - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy S25+ 12/512Gb (SM-S936BDBCCAU) Синий - фото 6
Смартфон Samsung Galaxy S25+ 12/512Gb (SM-S936BDBCCAU) Синий - фото 7
Смартфон Samsung Galaxy S25+ 12/512Gb (SM-S936BDBCCAU) Синий - фото 8
Смартфон Samsung Galaxy S25+ 12/512Gb (SM-S936BDBCCAU) Синий - фото 9
Смартфон Samsung Galaxy S25+ 12/512Gb (SM-S936BDBCCAU) Синий - фото 10
Смартфон Samsung Galaxy S25+ 12/512Gb (SM-S936BDBCCAU) Синий - фото 11
Смартфон Samsung Galaxy S25+ 12/512Gb (SM-S936BDBCCAU) Синий - фото 12
Смартфон Samsung Galaxy S25+ 12/512Gb (SM-S936BDBCCAU) Синий - фото 13
Смартфон Samsung Galaxy S25+ 12/512Gb (SM-S936BDBCCAU) Синий - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy S25+
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
3120x1440
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Elite
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Samsung Galaxy S25+ 12/512Gb (SM-S936BDBCCAU) Синий - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy S25+ 12/512Gb (SM-S936BDBCCAU) Синий - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy S25+ 12/512Gb (SM-S936BDBCCAU) Синий - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy S25+ 12/512Gb (SM-S936BDBCCAU) Синий - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy S25+ 12/512Gb (SM-S936BDBCCAU) Синий - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy S25+ 12/512Gb (SM-S936BDBCCAU) Синий - фото 6
  • Смартфон Samsung Galaxy S25+ 12/512Gb (SM-S936BDBCCAU) Синий - фото 7
  • Смартфон Samsung Galaxy S25+ 12/512Gb (SM-S936BDBCCAU) Синий - фото 8
  • Смартфон Samsung Galaxy S25+ 12/512Gb (SM-S936BDBCCAU) Синий - фото 9
  • Смартфон Samsung Galaxy S25+ 12/512Gb (SM-S936BDBCCAU) Синий - фото 10
  • Смартфон Samsung Galaxy S25+ 12/512Gb (SM-S936BDBCCAU) Синий - фото 11
  • Смартфон Samsung Galaxy S25+ 12/512Gb (SM-S936BDBCCAU) Синий - фото 12
  • Смартфон Samsung Galaxy S25+ 12/512Gb (SM-S936BDBCCAU) Синий - фото 13
  • Смартфон Samsung Galaxy S25+ 12/512Gb (SM-S936BDBCCAU) Синий - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
94 030 руб.  139 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692922
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy S25+
Цвет
синий
Материал корпуса
металл, стекло
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
3120x1440
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Elite
Частота процессора, МГц
4470
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50+10+12
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy S25+ 12/512Gb (SM-S936BDBCCAU) Синий

Смартфон Samsung Galaxy S25+ сочетает в себе элегантный дизайн, мощную камеру и интеллектуальные функции Galaxy AI для упрощения повседневных задач и творчества. Функции искусственного интеллекта Galaxy AI: • «Умный редактор» позволяет перемещать и удалять объекты на фото • «Быстрый монтаж» собирает лучшие моменты из галереи и автоматически создаёт тематическое видео, например, с вашим питомцем. • «Генератор текста» быстро создаёт тексты на любую заданную тему — легко и удобно. • «AI рисунок» превращает ваши эскизы в яркие изображения, которые можно добавить на фото или использовать для творчества. Камера для яркого и насыщенного контента: Основная камера 50 МП, обеспечивает яркость и детализацию изображений. Телефото объектив 10 МП, идеален для съёмки отдаленных объектов. Ультраширокий объектив 12 МП, захватывает больше деталей в кадре. Фронтальная камера 12 МП: создаёт выразительные селфи даже при слабом освещении. Производительность и удобство: Процессор Snapdragon 8 Elite обеспечивает плавность работы и поддержку всех функций ИИ. Экран 6,7" Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления до 120 Гц гарантирует яркое и плавное изображение. Лёгкий и изящный корпус весом всего 190 г. Samsung Galaxy S25+ – это стильное устройство с интеллектуальными возможностями для яркой жизни!

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy S25+ 12/512Gb (SM-S936BDBCCAU) Синий




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy S25+
Цвет
синий
Материал корпуса
металл, стекло
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
3120x1440
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Elite
Частота процессора, МГц
4470
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50+10+12
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон Samsung Galaxy S25+ сочетает в себе элегантный дизайн, мощную камеру и интеллектуальные функции Galaxy AI для упрощения повседневных задач и творчества. Функции искусственного интеллекта Galaxy AI: • «Умный редактор» позволяет перемещать и удалять объекты на фото • «Быстрый монтаж» собирает лучшие моменты из галереи и автоматически создаёт тематическое видео, например, с вашим питомцем. • «Генератор текста» быстро создаёт тексты на любую заданную тему — легко и удобно. • «AI рисунок» превращает ваши эскизы в яркие изображения, которые можно добавить на фото или использовать для творчества. Камера для яркого и насыщенного контента: Основная камера 50 МП, обеспечивает яркость и детализацию изображений. Телефото объектив 10 МП, идеален для съёмки отдаленных объектов. Ультраширокий объектив 12 МП, захватывает больше деталей в кадре. Фронтальная камера 12 МП: создаёт выразительные селфи даже при слабом освещении. Производительность и удобство: Процессор Snapdragon 8 Elite обеспечивает плавность работы и поддержку всех функций ИИ. Экран 6,7" Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления до 120 Гц гарантирует яркое и плавное изображение. Лёгкий и изящный корпус весом всего 190 г. Samsung Galaxy S25+ – это стильное устройство с интеллектуальными возможностями для яркой жизни!
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Смартфон Samsung Galaxy S25+ 12/512Gb (SM-S936BDBCCAU) Синий - этот товар вы можете купить по цене 94030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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