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Tom Walker - I Am (0196587407513) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tom Walker - I Am (0196587407513) виниловая пластинка

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Tom Walker - I Am (0196587407513) виниловая пластинка - фото 1
Tom Walker - I Am (0196587407513) виниловая пластинка - фото 2
Tom Walker - I Am (0196587407513) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tom Walker
Альбом (сингл)
I Am
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tom Walker - I Am (0196587407513) виниловая пластинка - фото 1
  • Tom Walker - I Am (0196587407513) виниловая пластинка - фото 2
  • Tom Walker - I Am (0196587407513) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692716
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Tom Walker - I Am (0196587407513) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587407513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tom Walker
Альбом (сингл)
I Am
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Holy Ghost, Burn, Head Underwater, Freaking Out, God *, Lifeline, (Interlude) *, I AM, Echoes *, Wait for You by Tom Walker & Zoe Wees, Stigma *, SOS *, The Best Is Yet to Come
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tom Walker - I Am (0196587407513) виниловая пластинка

Став самым продаваемым артистом Великобритании в 2019 году с дебютным альбомом номер один, международным хитом «Leave A Light On», тремя миллионами продаж альбомов и более чем четырьмя миллиардами прослушиваний по всему миру, шотландский автор-исполнитель Том Уокер вернулся со своим новым студийным альбомом «I Am». Издание на виниле 180 г.. Второй студийный альбом Тома Уокера, включающий синглы «Burn», «Freaking Out», «Head Underwater» и «Lifeline». «I Am» является продолжением дебютного альбома Уокера 2019 года «What a Time to Be Alive», который возглавил UK Albums Chart. «I Am — это кульминация моих попыток понять, кем я был последние четыре года», — объясняет Том. «Эта запись — моментальный снимок того, что произошло в моей жизни и что произошло вокруг меня — что сделало меня счастливым или грустным, восторженным или несчастным».

Отзывы о товаре Tom Walker - I Am (0196587407513) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587407513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tom Walker
Альбом (сингл)
I Am
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Holy Ghost, Burn, Head Underwater, Freaking Out, God *, Lifeline, (Interlude) *, I AM, Echoes *, Wait for You by Tom Walker & Zoe Wees, Stigma *, SOS *, The Best Is Yet to Come
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Став самым продаваемым артистом Великобритании в 2019 году с дебютным альбомом номер один, международным хитом «Leave A Light On», тремя миллионами продаж альбомов и более чем четырьмя миллиардами прослушиваний по всему миру, шотландский автор-исполнитель Том Уокер вернулся со своим новым студийным альбомом «I Am». Издание на виниле 180 г.. Второй студийный альбом Тома Уокера, включающий синглы «Burn», «Freaking Out», «Head Underwater» и «Lifeline». «I Am» является продолжением дебютного альбома Уокера 2019 года «What a Time to Be Alive», который возглавил UK Albums Chart. «I Am — это кульминация моих попыток понять, кем я был последние четыре года», — объясняет Том. «Эта запись — моментальный снимок того, что произошло в моей жизни и что произошло вокруг меня — что сделало меня счастливым или грустным, восторженным или несчастным».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tom Walker - I Am (0196587407513) виниловая пластинка - по цене 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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