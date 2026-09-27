Pitbull - Globalization (0196588996719) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Pitbull - Globalization (0196588996719) виниловая пластинка
Globalization — восьмой студийный альбом американского рэпера Pitbull, выпущенный первоначально в 2014 году.. Переиздание к 10-летию на цветном виниле. Продюсерами альбома выступили Dr. Luke, Cirkut, DJ Frank E, The Monsters and the Strangerz и Max Martin. В альбоме также приняли участие такие приглашенные гости, как Sean Paul, Chris Brown, John Ryan, Ne-Yo, Chloe Angelides, Heymous Molly, Jason Derulo, Juicy J, GRL, Bebe Rexha, Jennifer Lopez и Claudia Leitte. Globalization дебютировал на 18-м месте в американском чарте Billboard 200, заработав 49 000 эквивалентных альбому единиц (включая 38 000 копий в качестве чистых продаж альбома) за первую неделю. Альбом также дебютировал на третьем месте в чарте лучших рэп-альбомов США. 16 октября 2020 года альбом был сертифицирован Ассоциацией звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) платиновым за совокупные продажи и эквивалентные альбому единицы более одного миллиона единиц в Соединенных Штатах.
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