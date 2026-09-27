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Pitbull - Globalization (0196588996719) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Pitbull - Globalization (0196588996719) виниловая пластинка

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Pitbull - Globalization (0196588996719) виниловая пластинка - фото 1
Pitbull - Globalization (0196588996719) виниловая пластинка - фото 2
Pitbull - Globalization (0196588996719) виниловая пластинка - фото 3
Pitbull - Globalization (0196588996719) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Pitbull
Альбом (сингл)
Globalization
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pitbull - Globalization (0196588996719) виниловая пластинка - фото 1
  • Pitbull - Globalization (0196588996719) виниловая пластинка - фото 2
  • Pitbull - Globalization (0196588996719) виниловая пластинка - фото 3
  • Pitbull - Globalization (0196588996719) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 420 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692456
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Pitbull - Globalization (0196588996719) виниловая пластинка
4 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588996719]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Pitbull
Альбом (сингл)
Globalization
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Leke, Fun, Fireball, Time of Our Lives, Celebrate (From the Original Motion Picture “Penguins of Madagascar”), Sexy Beaches, Day Drinking, Drive You Crazy, Wild Wild Love, This Is Not A Drill, We Are One (Ole Ola)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pitbull - Globalization (0196588996719) виниловая пластинка

Globalization — восьмой студийный альбом американского рэпера Pitbull, выпущенный первоначально в 2014 году.. Переиздание к 10-летию на цветном виниле. Продюсерами альбома выступили Dr. Luke, Cirkut, DJ Frank E, The Monsters and the Strangerz и Max Martin. В альбоме также приняли участие такие приглашенные гости, как Sean Paul, Chris Brown, John Ryan, Ne-Yo, Chloe Angelides, Heymous Molly, Jason Derulo, Juicy J, GRL, Bebe Rexha, Jennifer Lopez и Claudia Leitte. Globalization дебютировал на 18-м месте в американском чарте Billboard 200, заработав 49 000 эквивалентных альбому единиц (включая 38 000 копий в качестве чистых продаж альбома) за первую неделю. Альбом также дебютировал на третьем месте в чарте лучших рэп-альбомов США. 16 октября 2020 года альбом был сертифицирован Ассоциацией звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) платиновым за совокупные продажи и эквивалентные альбому единицы более одного миллиона единиц в Соединенных Штатах.

Отзывы о товаре Pitbull - Globalization (0196588996719) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588996719]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Pitbull
Альбом (сингл)
Globalization
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Leke, Fun, Fireball, Time of Our Lives, Celebrate (From the Original Motion Picture “Penguins of Madagascar”), Sexy Beaches, Day Drinking, Drive You Crazy, Wild Wild Love, This Is Not A Drill, We Are One (Ole Ola)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Globalization — восьмой студийный альбом американского рэпера Pitbull, выпущенный первоначально в 2014 году.. Переиздание к 10-летию на цветном виниле. Продюсерами альбома выступили Dr. Luke, Cirkut, DJ Frank E, The Monsters and the Strangerz и Max Martin. В альбоме также приняли участие такие приглашенные гости, как Sean Paul, Chris Brown, John Ryan, Ne-Yo, Chloe Angelides, Heymous Molly, Jason Derulo, Juicy J, GRL, Bebe Rexha, Jennifer Lopez и Claudia Leitte. Globalization дебютировал на 18-м месте в американском чарте Billboard 200, заработав 49 000 эквивалентных альбому единиц (включая 38 000 копий в качестве чистых продаж альбома) за первую неделю. Альбом также дебютировал на третьем месте в чарте лучших рэп-альбомов США. 16 октября 2020 года альбом был сертифицирован Ассоциацией звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) платиновым за совокупные продажи и эквивалентные альбому единицы более одного миллиона единиц в Соединенных Штатах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pitbull - Globalization (0196588996719) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4420 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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