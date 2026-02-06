Кухонная мойка GRANULA (8101, АРКТИК )
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
белый
Установка
накладная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
210
Материал
кварцевый композит
Кол-во основных чаш
2
Отверстие для смесителя
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 085 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 689618
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка кухонная, сливная арматура, сифон с отводом для бытовой техники инструкция, упаковка
Цвет
белый
Установка
накладная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
210
Материал
кварцевый композит
Клапан-автомат
да
Кол-во основных чаш
2
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
1
Расположение крыла
нет
Габариты (ВxГxШ)
230x210x810
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
90х54х26
Вес, кг.
19
Описание товара Кухонная мойка GRANULA (8101, АРКТИК )
Идеальная кухонная мойка для профессионального использования! Рационально спроектированные чаши одинаковой глубины и размера позволят легко выполнять любые задачи на вашей кухне, не переживая за прочность и долговечность. Кварцевая поверхность обеспечит не только красивый внешний вид, но и легкость в уходе.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка кухонная, сливная арматура, сифон с отводом для бытовой техники инструкция, упаковка
Цвет
белый
Установка
накладная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
210
Материал
кварцевый композит
Клапан-автомат
да
Кол-во основных чаш
2
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Развернуть
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
1
Расположение крыла
нет
Габариты (ВxГxШ)
230x210x810
Страна производитель
Россия
Идеальная кухонная мойка для профессионального использования! Рационально спроектированные чаши одинаковой глубины и размера позволят легко выполнять любые задачи на вашей кухне, не переживая за прочность и долговечность. Кварцевая поверхность обеспечит не только красивый внешний вид, но и легкость в уходе.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, из нержавеющей стали
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, из нержавеющей стали
Достоинства:
Комментарий:
Красивая матовая, сразу проверили, дополню отзыв когда установят! Добавлю отзыв, очень довольна!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный внешний вид. Из минусов могу отметить отсутствие шлифовки на отверстии для перелива.
Достоинства:
Комментарий:
Раковина соответствует описанию, очень хорошо упакована. Посмотрим в деле как установим, надеюсь, что не разочаруюсь.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мойка. Крепкая, тяжелая. Внушает доверие. Сифон в комплекте. Упакована отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Качество раковины супер. Привезли быстро. Упакована хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Очень долго выбирали раковину. Эта раковина,просто супер
Достоинства:
Комментарий:
Качество идеальное! Пришло вовремя, в отличной упаковке. Я очень доволен! Всех С Новым годом! Большое Спасибо продавцу!!!
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравилась, полностью соответствует ожиданиям
Достоинства:
Комментарий:
Отличная раковина. Без сколов, цвет подошел идеально
Достоинства:
Комментарий:
Раковина пришла хорошо упакована. К сифону нет гофры для слива в канализацию, Доставка вовремя.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мойка, без сколов, без трещин. Упакована отлично
Достоинства:
Комментарий:
Раковина пришла хорошо упакована ,без сколов и трещин.Единственный минус в комплектации к сифону,нет гофры для слива в канализацию,нужно приобретать отдельно .
Достоинства:
Комментарий:
Приехала целая, аккуратно запакована. Цвет насыщенный черный с мелкими блестящими вкраплениями. размер удобный, мойка глубокая.
Достоинства:
Комментарий:
нормально! раковина пришла раньше заявленного срока. упакована хорошо! пока не установлена.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мойка по такой цене , идеально вписалась , хорошо отмывается
Достоинства:
Комментарий:
в использовании уже примерно полгода, всем довольна.
Достоинства:
Комментарий:
Качественная мойка для кухни, советую, заказываем не первый раз.
Достоинства:
Комментарий:
мойка прекрасно вписалась в кухню, глубокая, удобная. цвет приятный.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мойка прошло время всё в порядке горячее не боится очень вместительная и удобная
Достоинства:
Комментарий:
Раковина хорошая, моется легко средством для черной сантехники. Измельчитель пищевых отходов установили на нее без проблем.
Кухонная мойка GRANULA (8101, АРКТИК ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кухонная мойка GRANULA (8101, АРКТИК )
Достоинства:
Комментарий:
Красивая матовая, сразу проверили, дополню отзыв когда установят! Добавлю отзыв, очень довольна!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный внешний вид. Из минусов могу отметить отсутствие шлифовки на отверстии для перелива.
Достоинства:
Комментарий:
Раковина соответствует описанию, очень хорошо упакована. Посмотрим в деле как установим, надеюсь, что не разочаруюсь.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мойка. Крепкая, тяжелая. Внушает доверие. Сифон в комплекте. Упакована отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Качество раковины супер. Привезли быстро. Упакована хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Очень долго выбирали раковину. Эта раковина,просто супер
Достоинства:
Комментарий:
Качество идеальное! Пришло вовремя, в отличной упаковке. Я очень доволен! Всех С Новым годом! Большое Спасибо продавцу!!!
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравилась, полностью соответствует ожиданиям
Достоинства:
Комментарий:
Отличная раковина. Без сколов, цвет подошел идеально
Достоинства:
Комментарий:
Раковина пришла хорошо упакована. К сифону нет гофры для слива в канализацию, Доставка вовремя.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мойка, без сколов, без трещин. Упакована отлично
Достоинства:
Комментарий:
Раковина пришла хорошо упакована ,без сколов и трещин.Единственный минус в комплектации к сифону,нет гофры для слива в канализацию,нужно приобретать отдельно .
Достоинства:
Комментарий:
Приехала целая, аккуратно запакована. Цвет насыщенный черный с мелкими блестящими вкраплениями. размер удобный, мойка глубокая.
Достоинства:
Комментарий:
нормально! раковина пришла раньше заявленного срока. упакована хорошо! пока не установлена.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мойка по такой цене , идеально вписалась , хорошо отмывается
Достоинства:
Комментарий:
в использовании уже примерно полгода, всем довольна.
Достоинства:
Комментарий:
Качественная мойка для кухни, советую, заказываем не первый раз.
Достоинства:
Комментарий:
мойка прекрасно вписалась в кухню, глубокая, удобная. цвет приятный.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мойка прошло время всё в порядке горячее не боится очень вместительная и удобная
Достоинства:
Комментарий:
Раковина хорошая, моется легко средством для черной сантехники. Измельчитель пищевых отходов установили на нее без проблем.