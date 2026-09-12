Top.Mail.Ru
Зеркало настольное с увеличением 5х JAVA (S-M331W) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Зеркало настольное с увеличением 5х JAVA (S-M331W)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Зеркало настольное с увеличением 5х JAVA (S-M331W) - фото 1
Зеркало настольное с увеличением 5х JAVA (S-M331W) - фото 2
Зеркало настольное с увеличением 5х JAVA (S-M331W) - фото 3
Зеркало настольное с увеличением 5х JAVA (S-M331W) - фото 4
Зеркало настольное с увеличением 5х JAVA (S-M331W) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Зеркало настольное с увеличением 5х JAVA (S-M331W) - фото 1
  • Зеркало настольное с увеличением 5х JAVA (S-M331W) - фото 2
  • Зеркало настольное с увеличением 5х JAVA (S-M331W) - фото 3
  • Зеркало настольное с увеличением 5х JAVA (S-M331W) - фото 4
  • Зеркало настольное с увеличением 5х JAVA (S-M331W) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689301
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
39.8
Глубина, см
13
Дополнительный материал
латунь
Основной материал
латунь
Подсветка в комплекте
да
Покрытие фасада
матовое
Габаритные размеры), см
21x39,8x13
Страна производства
Китай
Цвет изделия
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х19х14
Вес, кг.
2.13

Описание товара Зеркало настольное с увеличением 5х JAVA (S-M331W)

косметическое зеркало с увеличением и подсветкой.

Отзывы о товаре Зеркало настольное с увеличением 5х JAVA (S-M331W)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
39.8
Глубина, см
13
Дополнительный материал
латунь
Основной материал
латунь
Подсветка в комплекте
да
Покрытие фасада
матовое
Габаритные размеры), см
21x39,8x13
Страна производства
Китай
Цвет изделия
белый
Страна производитель
Китай
Описание
косметическое зеркало с увеличением и подсветкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зеркало настольное с увеличением 5х JAVA (S-M331W) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...