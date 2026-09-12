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Зеркало настольное JAVA двухстороннее (S-M221H) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зеркало настольное JAVA двухстороннее (S-M221H)

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Зеркало настольное JAVA двухстороннее (S-M221H) - фото 1
Зеркало настольное JAVA двухстороннее (S-M221H) - фото 2
Зеркало настольное JAVA двухстороннее (S-M221H) - фото 3
Зеркало настольное JAVA двухстороннее (S-M221H) - фото 4
Зеркало настольное JAVA двухстороннее (S-M221H) - фото 5
Зеркало настольное JAVA двухстороннее (S-M221H) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Зеркало настольное JAVA двухстороннее (S-M221H) - фото 1
  • Зеркало настольное JAVA двухстороннее (S-M221H) - фото 2
  • Зеркало настольное JAVA двухстороннее (S-M221H) - фото 3
  • Зеркало настольное JAVA двухстороннее (S-M221H) - фото 4
  • Зеркало настольное JAVA двухстороннее (S-M221H) - фото 5
  • Зеркало настольное JAVA двухстороннее (S-M221H) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 683940
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
41.5
Глубина, см
13
Длина, м
13
Дополнительный материал
стекло
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
зеркало с подсветкой
Комплект ножек
нет
Комплектация
зеркало с подсветкой, документация, упаковка
Наличие ручки
нет
Основной материал
латунь
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
да
Габариты (ВxГxШ), мм
392x130x248
Габаритные размеры), см
39.2x13x24.8
Страна производства
Китай
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Цвет фурнитуры
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х26х13
Вес, кг.
2.18

Описание товара Зеркало настольное JAVA двухстороннее (S-M221H)

Зеркало Savol настольное двухстороннее с увеличением 5х JAVA S-M221 устанавливается на плоскую поверхность, отлично дополнит имеющиеся аксессуары в ванной комнате. Имеет светодиодную подсветку, сенсорное включение. Идеально для нанесения макияжа, надевания контактных линз, комфортного бритья.

Отзывы о товаре Зеркало настольное JAVA двухстороннее (S-M221H)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
41.5
Глубина, см
13
Длина, м
13
Дополнительный материал
стекло
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
зеркало с подсветкой
Комплект ножек
нет
Комплектация
зеркало с подсветкой, документация, упаковка
Наличие ручки
нет
Развернуть
Основной материал
латунь
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
да
Габариты (ВxГxШ), мм
392x130x248
Габаритные размеры), см
39.2x13x24.8
Страна производства
Китай
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Цвет фурнитуры
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Зеркало Savol настольное двухстороннее с увеличением 5х JAVA S-M221 устанавливается на плоскую поверхность, отлично дополнит имеющиеся аксессуары в ванной комнате. Имеет светодиодную подсветку, сенсорное включение. Идеально для нанесения макияжа, надевания контактных линз, комфортного бритья.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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