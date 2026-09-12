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Пенал VIANT "Мюнхен" подвесной хаки 280х500х1100 (VMUN50H-PENP) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пенал VIANT "Мюнхен" подвесной хаки 280х500х1100 (VMUN50H-PENP)

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Пенал VIANT &quot;Мюнхен&quot; подвесной хаки 280х500х1100 (VMUN50H-PENP) - фото 1
Пенал VIANT &quot;Мюнхен&quot; подвесной хаки 280х500х1100 (VMUN50H-PENP) - фото 2
Пенал VIANT &quot;Мюнхен&quot; подвесной хаки 280х500х1100 (VMUN50H-PENP) - фото 3
Пенал VIANT &quot;Мюнхен&quot; подвесной хаки 280х500х1100 (VMUN50H-PENP) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Пенал VIANT &quot;Мюнхен&quot; подвесной хаки 280х500х1100 (VMUN50H-PENP) - фото 1
  • Пенал VIANT &quot;Мюнхен&quot; подвесной хаки 280х500х1100 (VMUN50H-PENP) - фото 2
  • Пенал VIANT &quot;Мюнхен&quot; подвесной хаки 280х500х1100 (VMUN50H-PENP) - фото 3
  • Пенал VIANT &quot;Мюнхен&quot; подвесной хаки 280х500х1100 (VMUN50H-PENP) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684713
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Характеристики

Бренд
VIANT
Тип товара
Высота, см
110
Глубина, см
28
Длина, м
28
Основной материал
ЛДСП
Покрытие фасада
ламинация
Габаритные размеры), см
110х28х50
Страна производства
Россия
Цвет изделия
хаки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.16х0.56х0.34
Вес, кг.
25.4

Описание товара Пенал VIANT "Мюнхен" подвесной хаки 280х500х1100 (VMUN50H-PENP)

пенал viant мюнхен подвесной хаки, современный дизайн, материал лдсп, покрытие ламинация, система хранения с дверцами, гарантия 1 год.

Отзывы о товаре Пенал VIANT "Мюнхен" подвесной хаки 280х500х1100 (VMUN50H-PENP)




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Характеристики
Бренд
VIANT
Тип товара
Высота, см
110
Глубина, см
28
Длина, м
28
Основной материал
ЛДСП
Покрытие фасада
ламинация
Габаритные размеры), см
110х28х50
Страна производства
Россия
Цвет изделия
хаки
Страна производитель
Китай
Описание
пенал viant мюнхен подвесной хаки, современный дизайн, материал лдсп, покрытие ламинация, система хранения с дверцами, гарантия 1 год.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пенал VIANT "Мюнхен" подвесной хаки 280х500х1100 (VMUN50H-PENP) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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