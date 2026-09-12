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Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 70) Стокгольм 70 (00-00001124) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 70) Стокгольм 70 (00-00001124)

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Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 70) Стокгольм 70 (00-00001124) - фото 1
Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 70) Стокгольм 70 (00-00001124) - фото 2
Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 70) Стокгольм 70 (00-00001124) - фото 3
Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 70) Стокгольм 70 (00-00001124) - фото 4
Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 70) Стокгольм 70 (00-00001124) - фото 5
Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 70) Стокгольм 70 (00-00001124) - фото 6
Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 70) Стокгольм 70 (00-00001124) - фото 7
Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 70) Стокгольм 70 (00-00001124) - фото 8
Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 70) Стокгольм 70 (00-00001124) - фото 9
Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 70) Стокгольм 70 (00-00001124) - фото 10
Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 70) Стокгольм 70 (00-00001124) - фото 11
Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 70) Стокгольм 70 (00-00001124) - фото 12
Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 70) Стокгольм 70 (00-00001124) - фото 13
Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 70) Стокгольм 70 (00-00001124) - фото 14
Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 70) Стокгольм 70 (00-00001124) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 70) Стокгольм 70 (00-00001124) - фото 1
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 70) Стокгольм 70 (00-00001124) - фото 2
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 70) Стокгольм 70 (00-00001124) - фото 3
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 70) Стокгольм 70 (00-00001124) - фото 4
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 70) Стокгольм 70 (00-00001124) - фото 5
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 70) Стокгольм 70 (00-00001124) - фото 6
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 70) Стокгольм 70 (00-00001124) - фото 7
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 70) Стокгольм 70 (00-00001124) - фото 8
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 70) Стокгольм 70 (00-00001124) - фото 9
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 70) Стокгольм 70 (00-00001124) - фото 10
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 70) Стокгольм 70 (00-00001124) - фото 11
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 70) Стокгольм 70 (00-00001124) - фото 12
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 70) Стокгольм 70 (00-00001124) - фото 13
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 70) Стокгольм 70 (00-00001124) - фото 14
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 70) Стокгольм 70 (00-00001124) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684144
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
51
Глубина, см
42.7
Длина, м
42.7
Зеркало с полочкой
нет
Количество ящиков
2
Комплект
тумба под раковину
Комплект ножек
нет
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Материал боковин
МДФ
Наличие ручки
нет
Ориентация
универсальная
Основной материал
МДФ
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габариты (ВxГxШ), мм
510x427x658
Габаритные размеры), см
51x42.7x65.8
Система хранения
ящики
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
да
Форма умывальника
прямоугольник
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х54х46
Вес, кг.
21

Описание товара Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 70) Стокгольм 70 (00-00001124)

Тумба Runo Стокгольм под умывальник Como 70 00-00001124 функционально состоит из двух ящиков на шариковых направляющих скрытого монтажа с доводчиком. Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.

Отзывы о товаре Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 70) Стокгольм 70 (00-00001124)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
51
Глубина, см
42.7
Длина, м
42.7
Зеркало с полочкой
нет
Количество ящиков
2
Комплект
тумба под раковину
Комплект ножек
нет
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Материал боковин
МДФ
Развернуть
Наличие ручки
нет
Ориентация
универсальная
Основной материал
МДФ
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габариты (ВxГxШ), мм
510x427x658
Габаритные размеры), см
51x42.7x65.8
Система хранения
ящики
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
да
Форма умывальника
прямоугольник
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Описание
Тумба Runo Стокгольм под умывальник Como 70 00-00001124 функционально состоит из двух ящиков на шариковых направляющих скрытого монтажа с доводчиком. Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 70) Стокгольм 70 (00-00001124) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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