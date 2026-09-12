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Пенал Runo правый Стокгольм 35 (00-00001125) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пенал Runo правый Стокгольм 35 (00-00001125)

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Пенал Runo правый Стокгольм 35 (00-00001125) - фото 1
Пенал Runo правый Стокгольм 35 (00-00001125) - фото 2
Пенал Runo правый Стокгольм 35 (00-00001125) - фото 3
Пенал Runo правый Стокгольм 35 (00-00001125) - фото 4
Пенал Runo правый Стокгольм 35 (00-00001125) - фото 5
Пенал Runo правый Стокгольм 35 (00-00001125) - фото 6
Пенал Runo правый Стокгольм 35 (00-00001125) - фото 7
Пенал Runo правый Стокгольм 35 (00-00001125) - фото 8
Пенал Runo правый Стокгольм 35 (00-00001125) - фото 9
Пенал Runo правый Стокгольм 35 (00-00001125) - фото 10
Пенал Runo правый Стокгольм 35 (00-00001125) - фото 11
Пенал Runo правый Стокгольм 35 (00-00001125) - фото 12
Пенал Runo правый Стокгольм 35 (00-00001125) - фото 13
Пенал Runo правый Стокгольм 35 (00-00001125) - фото 14
Пенал Runo правый Стокгольм 35 (00-00001125) - фото 15
Пенал Runo правый Стокгольм 35 (00-00001125) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
  • Пенал Runo правый Стокгольм 35 (00-00001125) - фото 1
  • Пенал Runo правый Стокгольм 35 (00-00001125) - фото 2
  • Пенал Runo правый Стокгольм 35 (00-00001125) - фото 3
  • Пенал Runo правый Стокгольм 35 (00-00001125) - фото 4
  • Пенал Runo правый Стокгольм 35 (00-00001125) - фото 5
  • Пенал Runo правый Стокгольм 35 (00-00001125) - фото 6
  • Пенал Runo правый Стокгольм 35 (00-00001125) - фото 7
  • Пенал Runo правый Стокгольм 35 (00-00001125) - фото 8
  • Пенал Runo правый Стокгольм 35 (00-00001125) - фото 9
  • Пенал Runo правый Стокгольм 35 (00-00001125) - фото 10
  • Пенал Runo правый Стокгольм 35 (00-00001125) - фото 11
  • Пенал Runo правый Стокгольм 35 (00-00001125) - фото 12
  • Пенал Runo правый Стокгольм 35 (00-00001125) - фото 13
  • Пенал Runo правый Стокгольм 35 (00-00001125) - фото 14
  • Пенал Runo правый Стокгольм 35 (00-00001125) - фото 15
  • Пенал Runo правый Стокгольм 35 (00-00001125) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684027
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
150
Глубина, см
30
Длина, м
30
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
пенал
Комплект ножек
нет
Комплектация
пенал, инструкция, фурнитура, гарантийный талон, упаковка
Материал боковин
МДФ
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Ориентация
правая
Основной материал
МДФ
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габариты (ВxГxШ), мм
1500x300x350
Габаритные размеры), см
150x30x35
Система хранения
дверцы
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.53х0.38х0.33
Вес, кг.
25

Описание товара Пенал Runo правый Стокгольм 35 (00-00001125)

Шкаф-пенал для ванной Runo Стокгольм 35 правый 00-00001125 с двумя отделениями и распашными дверками. В верхнем отделении две встроенные полки, в нижнем одна. Выпускается только в правом исполнении.

Отзывы о товаре Пенал Runo правый Стокгольм 35 (00-00001125)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Бельевая корзина
нет
Высота, см
150
Глубина, см
30
Длина, м
30
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
пенал
Комплект ножек
нет
Комплектация
пенал, инструкция, фурнитура, гарантийный талон, упаковка
Материал боковин
МДФ
Наличие ручки
нет
Развернуть
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Ориентация
правая
Основной материал
МДФ
Открытые полки
нет
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габариты (ВxГxШ), мм
1500x300x350
Габаритные размеры), см
150x30x35
Система хранения
дверцы
Страна производства
Россия
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
нет
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Описание
Шкаф-пенал для ванной Runo Стокгольм 35 правый 00-00001125 с двумя отделениями и распашными дверками. В верхнем отделении две встроенные полки, в нижнем одна. Выпускается только в правом исполнении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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