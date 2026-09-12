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Душевая стойка Fmark (FS8145-35) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая стойка Fmark (FS8145-35)

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Душевая стойка Fmark (FS8145-35) - фото 1
Душевая стойка Fmark (FS8145-35) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
сатин
Диаметр верхнего душа, мм
20 см
Диаметр ручного душа, мм
11 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
да
  • Душевая стойка Fmark (FS8145-35) - фото 1
  • Душевая стойка Fmark (FS8145-35) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689211
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Душевая система
Цвет
сатин
Диаметр верхнего душа, мм
20 см
Диаметр ручного душа, мм
11 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Размеры в упаковке, см
87х43х14
Вес, кг.
5.3

Описание товара Душевая стойка Fmark (FS8145-35)

Душевая стойка Fmark (FS8145-35). Комплектация: Душевая система, инструкция.

Отзывы о товаре Душевая стойка Fmark (FS8145-35)




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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Душевая система
Цвет
сатин
Диаметр верхнего душа, мм
20 см
Диаметр ручного душа, мм
11 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
да
Развернуть
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Описание
Душевая стойка Fmark (FS8145-35). Комплектация: Душевая система, инструкция.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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