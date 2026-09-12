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Душевая система Savol (S-SUS5003H) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая система Savol (S-SUS5003H)

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Душевая система Savol (S-SUS5003H) - фото 1
Душевая система Savol (S-SUS5003H) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
20 см
Диаметр ручного душа, мм
8x1 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
  • Душевая система Savol (S-SUS5003H) - фото 1
  • Душевая система Savol (S-SUS5003H) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682671
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
20 см
Диаметр ручного душа, мм
8x1 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Размеры в упаковке, см
89х43х8
Вес, кг.
4.55

Описание товара Душевая система Savol (S-SUS5003H)

Душевая система выполнена из качественных материалов, отличается функциональнотью износостойкостью. Привлекательный дизайн обеспечит гармоничное сочетание с предметами интерьера ванной комнаты.



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Отзывы о товаре Душевая система Savol (S-SUS5003H)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
20 см
Диаметр ручного душа, мм
8x1 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Развернуть
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Описание
Душевая система выполнена из качественных материалов, отличается функциональнотью износостойкостью. Привлекательный дизайн обеспечит гармоничное сочетание с предметами интерьера ванной комнаты.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем
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Отзывы


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