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Душевая стойка Fmark (FS8145) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая стойка Fmark (FS8145)

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Душевая стойка Fmark (FS8145) - фото 1
Душевая стойка Fmark (FS8145) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
  • Душевая стойка Fmark (FS8145) - фото 1
  • Душевая стойка Fmark (FS8145) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689213
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Душевая система
Размеры в упаковке, см
87х43х14
Вес, кг.
4.99

Описание товара Душевая стойка Fmark (FS8145)

Душевая стойка Fmark (FS8145). Комплектация: Душевая система, инструкция.



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Отзывы о товаре Душевая стойка Fmark (FS8145)




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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Душевая система
Описание
Душевая стойка Fmark (FS8145). Комплектация: Душевая система, инструкция.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
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