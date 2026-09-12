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Смеситель для биде Savol S-FXQ008L купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для биде Savol S-FXQ008L

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Смеситель для биде Savol S-FXQ008L - фото 1
Смеситель для биде Savol S-FXQ008L - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для биде Savol S-FXQ008L - фото 1
  • Смеситель для биде Savol S-FXQ008L - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688413
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
душевой шланг, душевая лейка, подключение для душевого шланга с держателем, скрытая монтажная часть, смеситель
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
лейка, защита от перекрута.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х14х9
Вес, кг.
1.4

Описание товара Смеситель для биде Savol S-FXQ008L

Смеситель для биде Savol S-FXQ008L предназначен для гигиенического душа и унитаза-биде. Он изготовлен из латуни и имеет современный дизайн. Этот смеситель обеспечивает удобное управление и долговечность в эксплуатации.



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Отзывы о товаре Смеситель для биде Savol S-FXQ008L




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
душевой шланг, душевая лейка, подключение для душевого шланга с держателем, скрытая монтажная часть, смеситель
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
лейка, защита от перекрута.
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для биде Savol S-FXQ008L предназначен для гигиенического душа и унитаза-биде. Он изготовлен из латуни и имеет современный дизайн. Этот смеситель обеспечивает удобное управление и долговечность в эксплуатации.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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