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Смеситель для биде Savol (S-FXQ006Q) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для биде Savol (S-FXQ006Q)

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Смеситель для биде Savol (S-FXQ006Q) - фото 1
Смеситель для биде Savol (S-FXQ006Q) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для биде Savol (S-FXQ006Q) - фото 1
  • Смеситель для биде Savol (S-FXQ006Q) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688405
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
17.5
Длина, м
10.7
Габариты (ВxГxШ), мм
175x107x210
Габаритные размеры), см
17.5х10.7х21
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
21
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, эксцентрики, отражатели, гигиеническая лейка, шланг для душа
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
современный стиль, однорычажное управление
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х21х6
Вес, кг.
1.17

Описание товара Смеситель для биде Savol (S-FXQ006Q)

Смеситель для биде Savol S-FXQ006Q предназначен для бытового использования. Он имеет современный дизайн и изготовлен из нержавеющей стали. Смеситель оснащен керамическим картриджем и гигиенической лейкой, что обеспечивает удобство и комфорт использования. Гарантия на товар составляет 5 лет.



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Отзывы о товаре Смеситель для биде Savol (S-FXQ006Q)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
17.5
Длина, м
10.7
Габариты (ВxГxШ), мм
175x107x210
Габаритные размеры), см
17.5х10.7х21
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
21
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, эксцентрики, отражатели, гигиеническая лейка, шланг для душа
Развернуть
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
современный стиль, однорычажное управление
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для биде Savol S-FXQ006Q предназначен для бытового использования. Он имеет современный дизайн и изготовлен из нержавеющей стали. Смеситель оснащен керамическим картриджем и гигиенической лейкой, что обеспечивает удобство и комфорт использования. Гарантия на товар составляет 5 лет.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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