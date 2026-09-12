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Настенный ершик Savol (S-002194C) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Настенный ершик Savol (S-002194C)

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Настенный ершик Savol (S-002194C) - фото 1
Настенный ершик Savol (S-002194C) - фото 2
Настенный ершик Savol (S-002194C) - фото 3
Настенный ершик Savol (S-002194C) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
  • Настенный ершик Savol (S-002194C) - фото 1
  • Настенный ершик Savol (S-002194C) - фото 2
  • Настенный ершик Savol (S-002194C) - фото 3
  • Настенный ершик Savol (S-002194C) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688240
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
344х126х220
Размеры в упаковке, см
40х16х12
Вес, кг.
1.51

Описание товара Настенный ершик Savol (S-002194C)

Настенный ершик Savol (S-002194C)

Отзывы о товаре Настенный ершик Savol (S-002194C)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
344х126х220
Описание
Настенный ершик Savol (S-002194C)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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