Миксер Bosch MFQ36490
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Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
450
Импульсный режим
да
Число скоростей
5
Чаша
Да
Материал чаши
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 687470
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
450
Импульсный режим
да
Число скоростей
5
Вращение чаши
нет
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.3
Чаша
Да
Материал чаши
пластик
Объем чаши, л
1 л
Количество насадок
4
Насадки
крюк для теста, насадка-блендер погружная, насадка-венчик (2 шт.), нож для измельчения
Измельчитель
да
Страна производитель
Словения
Размеры в упаковке, см
39х27х23
Вес, кг.
3
Описание товара Миксер Bosch MFQ36490
Стационарный миксер; мощность 450 Вт; количество скоростей 5; режим смешивания турборежим; материал чаши пластик; кнопка выброса насадок; насадки: блендер, измельчитель, для теста, венчики для взбивания.
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Теги товара: с чашей, пластиковые
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Бренд
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
450
Импульсный режим
да
Число скоростей
5
Вращение чаши
нет
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.3
Чаша
Да
Развернуть
Материал чаши
пластик
Объем чаши, л
1 л
Количество насадок
4
Насадки
крюк для теста, насадка-блендер погружная, насадка-венчик (2 шт.), нож для измельчения
Измельчитель
да
Страна производитель
Словения
Стационарный миксер; мощность 450 Вт; количество скоростей 5; режим смешивания турборежим; материал чаши пластик; кнопка выброса насадок; насадки: блендер, измельчитель, для теста, венчики для взбивания.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, мощные, 500 вт, профессиональные, с металлической чашей
Теги товара: с чашей, пластиковые
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, мощные, 500 вт, профессиональные, с металлической чашей
Теги товара: с чашей, пластиковые
Достоинства:
Комментарий:
Замечательный набор. Всё комактно и удобно. Качество на высоте. Стоит покупать.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, но не доложили стакан. Обидно что не полный комплект пришел.
Достоинства:
Комментарий:
Замечательный! Вопросов какой бренд брать у меня вообще не возникало, потому что блендер в полнейшем порядке уже 12 лет, теперь и отличный миксер!
Миксер Bosch MFQ36490 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Миксер Bosch MFQ36490
Достоинства:
Комментарий:
Замечательный набор. Всё комактно и удобно. Качество на высоте. Стоит покупать.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, но не доложили стакан. Обидно что не полный комплект пришел.
Достоинства:
Комментарий:
Замечательный! Вопросов какой бренд брать у меня вообще не возникало, потому что блендер в полнейшем порядке уже 12 лет, теперь и отличный миксер!