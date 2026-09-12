Смеситель для кухни HAIBA гибкий (HB73827-3)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
184
Длина излива
254
Запорный клапан
керамический картридж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 687164
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
50.5
Длина, м
29.5
Габариты (ВxГxШ), мм
510x295x110
Габаритные размеры), см
51x29.5x11
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
44
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, упаковка
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
184
Длина излива
254
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкий излив
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х49х37
Вес, кг.
2.67
Описание товара Смеситель для кухни HAIBA гибкий (HB73827-3)
Смеситель для кухни с гибким изливом и режимом душ от Haiba это функциональное решение для комфортной работы на кухне. Излив с гибким шлангом позволяет легко манипулировать направлением потока воды, что удобно при мытье посуды или овощей. Режим душа позволяет мягко и эффективно мыть продукты или промывать раковину. Смеситель имеет элегантный и современный дизайн, который гармонично впишется в любой интерьер кухни. Качественные материалы и надежная конструкция обеспечивают долговечность и надежность эксплуатации.
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Бренд
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
50.5
Длина, м
29.5
Габариты (ВxГxШ), мм
510x295x110
Габаритные размеры), см
51x29.5x11
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
44
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, упаковка
Развернуть
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
184
Длина излива
254
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкий излив
Страна производитель
Китай
Смеситель для кухни с гибким изливом и режимом душ от Haiba это функциональное решение для комфортной работы на кухне. Излив с гибким шлангом позволяет легко манипулировать направлением потока воды, что удобно при мытье посуды или овощей. Режим душа позволяет мягко и эффективно мыть продукты или промывать раковину. Смеситель имеет элегантный и современный дизайн, который гармонично впишется в любой интерьер кухни. Качественные материалы и надежная конструкция обеспечивают долговечность и надежность эксплуатации.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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